È un cast “succulento” quello che lavorerà nel nuovo film di Guy Ritchie

Svelati alcuni nomi che prenderanno parte al cast del nuovo film di Guy Ritchie, gli attori sono veramente interessanti. Quando li saprete, vi verrà spontaneo pensare, “squadra che vince non si cambia” e sicuramente l’avrà supposto anche il noto regista.

Il nuovo film di Guy Ritchie sta prendendo finalmente forma, ecco svelati alcuni nomi degli attori che prenderanno parte al suo cast. Sono interpreti di qualità ed è normale che il famoso regista li abbia voluti in squadra, soprattutto perché con loro ci aveva già lavorato in passato. Ovviamente i registi tendono a richiamare i collaboratori con cui si sono trovati in sintonia, si spera sempre di riportare al botteghino il medesimo successo dei film precedenti.

Che Guy Ritchie sappia il fatto suo è consacrato ormai da tempo. Probabilmente da piccolo è stato allattato a “latte e cinepresa” perché se no, non si spiega. Il suo genio ha creato dei film che rimarranno per sempre un patrimonio mondiale, vede i film a modo suo e la storia poi quasi sempre funziona.

Chi è Guy Ritchie?

Guy Stuart Ritchie è il famoso regista, sceneggiatore e produttore britannico, nato ad Hatfield nel 1968. Elencare tutti i successi in cui ci “ha messo la faccia”, sarebbe troppo lungo, ma sicuramente ricorderete film quali Travolti dal destino, la saga di Sherlock Holmes con Robert Downey Jr., Aladdin, King Arthur – Il potere della spada e così via.

Ritchie non ha collaborato soltanto alla realizzazione di film, ma la sua firma è presente anche in cortometraggi, video musicali, spot pubblicitari, ecc. In molti lo ricorderanno anche per via del suo matrimonio con la celebre pop star, Madonna, con la quale ha avuto un figlio biologico, Rocco e un altro adottato, Malawi. I due divorziarono nel 2008 e in seguito Guy Ritchie sposò Jacqui Ainsley, dalla quale aveva avuto già tre figli in precedenza.

Il cast del nuovo film di Guy Ritche

Non sappiamo ancora molto sul nuovo film d’azione di Guy Ritchie, in quanto non solo il titolo è blindato, ma anche la trama è totalmente top-secret. Sono stati svelati alcuni nomi degli attori che prenderanno parte al cast ufficiale e sono veramente “succulenti”, troviamo infatti Henry Cavill, Jake Gyllenhaal ed Eiza González. Come in molti si ricorderanno, gli attori hanno già lavorato in precedenza con il regista.

Gyllenhaal era il protagonista del film Covenant e Cavill e González nel film The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Le riprese del nuovo film d’azione di Guy Ritchie, inizieranno molto probabilmente questa estate in Spagna, non abbiamo altre informazioni per il momento, sappiamo solo che questa storia è stata descritta come un film spettacolare con al suo interno il classico lato umoristico del regista.

Guy Ritchie è entusiasta che Henry Cavill, Jake Gyllenhaal ed Eiza González abbiano accettato i loro ruoli nel suo nuovo film d’azione, in quanto come ha dichiarato: “Jake, Henry ed Eiza sono tutti attori sorprendentemente talentuosi, impegnati e coinvolgenti. Questo sarà un film pieno d’azione che è sia intellettualmente stimolante che fisicamente esilarante…”.