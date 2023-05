Nancy Coppola e il litigio pesante con una sua collega: “I miei figli non si toccano”

Nancy Coppola così arrabbiata non l’avevamo ancora mai vista, è letteralmente furiosa contro una sua nota collega e scoppia il pesante litigio. La Coppola è stata chiara i suoi figli non glieli deve toccare nessuno, ma cosa sarà mai successo per farla adirare in questo modo?

Il litigio pesante avvenuto tra Nancy Coppola e la sua collega è qualcosa di veramente esplosivo. Il botta e risposta tra le due non fa presagire niente di buono, le hanno toccato i figli e Nancy è diventata una furia, la prossima volta che si vedranno finiranno alle mani? Speriamo che qualcuno faccia da pacere perché se no le conseguenze saranno veramente devastanti.

Nunzia Coppola, conosciuta con lo pseudonimo di Nancy Coppola è una delle cantanti melodiche più amate ed apprezzate dei nostri tempi, suo YouTube raccoglie ogni volta milioni di visualizzazioni con le sue canzoni. Ha iniziato a coltivare la sua passione del canto fin da giovanissima, riuscendo così a trasformare questa passione in attività lavorativa. Scopriamo qualcosa in più sul famoso personaggio.

Chi è Nancy Coppola?

Nancy Coppola è nata a Napoli il 21 luglio 1986, ha dimostrato di avere le doti della cantante fin da bambina. Nel 2004, incise il suo primo album, 21 luglio, in riferimento al giorno del suo compleanno. Grazie anche a YouTube e via via negli anni anche ai canali social, Nancy riesce ad ottenere quella notorietà che ha tanto rincorso sempre con la stessa passione e dedizione del primo giorno.

La fama maggiore la ottiene grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2017, la quale le apre le porte anche della televisione, in quanto Nancy Coppola in seguito partecipa ad altri programmi quali Il boss delle cerimonie, Coming out, L’erba dei vicini e così via. È sposata dal 2019 con Carmine Fragliasso con il quale ha avuto due figli, Vincenzo e Giulia.

La lite furiosa tra le due celebrità

Nancy Coppola ha avuto un litigio furioso con la sua collega Emiliana Cantone, con la quale si sono “sfidate” a colpi di storie sui social. In pratica è iniziato tutto quando la Coppola ha aggiornato i suoi followers sulle condizioni di salute di suo figlio, dopo essersi sottoposto ad un intervento all’appendicite. La donna molto provata, ha raccontato di essersi sentita meglio subito dopo averlo visto uscire dalla sala operatoria.

In seguito, la Cantone ha pubblicato, a detta di Nancy, anche se non ci sono stati tag, una frecciata nei suoi confronti, in quanto la sua rivale ha dichiarato di essere rimasta a casa dal lavoro finché sua figlia non si sentisse meglio a livello di salute, non pensando assolutamente alla carriera. È precisamente in questo momento che a Nancy Coppola, come si dice adesso, le sia “partito l’embolo“, rilasciando una pesante dichiarazione di guerra contro la cantante Emiliana Cantone:

“…Fin quando vuoi giocare con me, competere con me con le canzoni con i concerti, con gli abiti. Tu vuoi giocare? Io ti faccio giocare. Sono 20 anni che mi diverto con te. Non entrare però nel mio intimo. I miei figli non si toccano. Ti mangio viva”.