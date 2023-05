Justine Mattera, tremendo incidente per la figlia | La ferita è bruttissima, ecco le sue condizioni

Tremendo incidente per la figlia di Justine Mattera, la ferita è bruttissima e in molti dopo aver visto l’immagine si stanno chiedendo come stia adesso la piccola. Ecco cosa sappiamo in merito.

Justine Mattera ha perso come si suol dire “dieci anni di vita”, dopo il tremendo incidente subito dalla figlia. La ferita è bruttissima, per questo i followers si sono spaventati appena hanno visto quell’immagine. Ecco come sta adesso la piccola Cassata.

La nota showgirl deve tutto a Marilyn Monroe, per chi non lo sapesse la sua carriera è iniziata proprio grazie alla sua straordinaria somiglianza con la grande attrice, la quale le ha permesso di intraprendere la sua carriera lavorativa e di incontrare il suo ex marito, Paolo Limiti.

Justine Mattera: le tappe della sua vita

La famosa attrice, conduttrice televisiva e cantante statunitense, naturalizzata italiana, Justine Mattera ha fatto molte cose prima di scoprire la sua attuale passione per il mondo del ciclismo nel quale ci si è buttata a capofitto. Ha iniziato agli esordi nel campo della musica, collaborando con il Dj, Giuseppe Troccoli. In seguito, come dicevamo prima, grazie alla sua somiglianza con la soubrette Monroe, la Mattera fu notata da Paolo Limiti, il quale le chiese di collaborare con lui nella trasmissione, Ci vediamo in TV.

Da lì in poi, Justine Mattera inizia a realizzarsi nel mondo dello spettacolo, partecipando a programmi quali Come Thelma & Louise, Urlo, La fattoria 3, Bellissima e così via. Da poco è approdata come concorrente nella scuola più divertente di sempre, quella di Back to School, nel quale deve dimostrare al mondo il suo grado di cultura con dei “prof” molto severi. Per quanto riguarda la sua vita privata, come in molti ricorderanno, Justine Mattera è stata sposata con il collega Paolo Limiti dal 2000 al 2002. Nel 2009 sposerà il suo secondo e attuale marito, Fabrizio Cassata dal quale ha avuto due figli, Vivienne Rose e Vincent.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Incidente per la famiglia Cassata

Grosso spavento per Justine Mattera dopo il tremendo incidente per la figlia, Vivienne Rose, anche perché la ferita è bruttissima. Ecco come sta adesso e quali sono le sue condizioni. In una foto pubblicata da sua mamma, la bambina presenta una gamba escoriata e sanguinante, come si sia procurata quelle ferite non è stato rivelato. In teoria, non avendo più dichiarato nulla in merito, si può presupporre che oltre al grande spavento, basterà una medicazione e una fasciatura per tornare alla vita normale di tutti i giorni.

Forse, la bambina seguendo le orme di mamma Justine Mattera, si sarà fatta male cadendo dalla bicicletta?