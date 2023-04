David Harbour e Lily Allen: la cantante ha sposato l’attore di Stranger Things

Lily Allen e suo marito David Harbour, meglio conosciuto per il suo ruolo in Stranger Things, sono sposati da due anni a Las Vegas nel 2020. Ecco come sono ancora dopo due anni di matrimonio.



La coppia delle celebrità Lily Allen e David Harbour ha sorpreso i fan quando hanno annunciato di essersi sposati. La cantante, 37 anni, e l’attore, 47 anni, meglio conosciuto per aver interpretato Jim Hopper in Stranger Things, serie Netflix su un gruppo di ragazzini e degli eventi paranormali che dovranno risolvere, si sono sposati a Las Vegas due anni e mezzo fa, dopo essersi conosciuti grazie all’app di incontri per celebrità, Raya. La coppia, che si dice abbia una relazione dal 2019, ha postato del matrimonio subito dopo aver detto sì, incluso aver condiviso le foto dell’occasione.

E da allora ai fan sono stati dati scorci della loro vita insieme come coppia sposata dal matrimonio, inclusa un’ “intervista” a Lily che ha discusso della loro casa a New York City.

Lo stile di vita degli Allen- Harbour

David aveva precedentemente rivelato che lui e Lily si erano fidanzati poco prima della pandemia di Covid-19. Ha condiviso questo dettaglio durante un’intervista su Jimmy Kimmel Live! nel 2021.

Ha ricordato un momento che è successo mentre trascorreva del tempo con Lily e le sue figlie Ethel, che ora ha 11 anni, e Marnie, che ora ne ha 10. L’attore ha detto al conduttore del talk show, Jimmy Kimmel, ora 55enne, che la famiglia era a farsi un giro in bicicletta quando la figlia più giovane di Lily ha espresso confusione su come chiamare David.

David ha detto: “Stava dicendo ‘David! Papà! Dav … Papà!‘” Ha detto che era stata “confusa” e ha aggiunto che la figlia maggiore della sua futura moglie ha detto: “Non è nostro padre“.Ha detto durante lo show che Marnie aveva successivamente chiesto: “Che cos’è?” David ha detto a Jimmy che suo fratello maggiore ha risposto: “Solo … è solo un ragazzo nelle nostre vite!” .David ha suggerito che lo ha ispirato a fare la proposta a Lily. Ha spiegato nel chat show: “E io ero tipo, ‘Ho bisogno di sposare questa donna a causa delle ricadute emotive‘”.

L’attore ha scherzato sul fatto che da allora è stato definito da loro come “ancora un ragazzo nelle [loro] vite” e ha aggiunto: “Questo è il soprannome più bello che io abbia mai ricevuto“. Alla cerimonia poi, confida, c’era un officiante vestito da Elvis presley.