School of Rock: in programma la reunion del cast

Il cast di School of Rock è pronto ad una reunion per celebrare il ventesimo anniversario del film.

Tra i film in assoluto più iconici dei primi anni duemila è impossibile non inserire School of Rock, commedia musicale del 2003 diretta dal regista Richard Linklater e con Jack Black nei panni del protagonista diventata con il trascorrere degli anni un vero e proprio cult amato dagli spettatori di tutte le età.

School of Rock: Jack Black conferma la reunion

Musicista con il sogno di diventare una rockstar nel film affidato alla regia di Linklater, Jack Black è diventato negli anni un personaggio sempre più amato al grande pubblico. Oltre alla sua carriera da musicista con il gruppo dei Tenacious D, lo statunitense classe 1969 si è fatto sempre più strada anche nel mondo del cinema prendendo parte a film come King Kong di Peter Jackson, Tropic Thunder o anche i recenti due film di Jumanji insieme a Dwayne Johnson.

L’attore è stato inoltre impegnato in quest’ultimo periodo con il film di Super Mario Bros, uscito nei cinema nella giornata di mercoledì 5 aprile e che lo vede prestare la propria voce all’antagonista di Super Mario Bowser. Proprio in occasione della promozione della pellicola d’animazione, Black ha confermato la reunion del cast di School of Rock, senza però specificare se si possa trattare di un film o di una semplice rimpatriata, nel corso di un’intervista rilasciata all’Entertainment Tonight:

“Tutti quei bambini che hanno preso parte al film allora avevano tipo 10 anni e ora ne hanno 30. Abbiamo in mente di ritrovarci tutti insieme per festeggiare così il ventesimo anniversario del film. Non vedo l’ora di rivedere tutti i vecchi membri del cast di School of Rock“.

Il cast del film si era in realtà già riunito nel 2013 in occasione del decimo anniversario della pellicola.

Il film del 2003

Al centro della trama di School of Rock vi è uno squattrinato e scapestrato musicista dal nome di Dewey Finn. Tagliato improvvisamente fuori dal proprio gruppo No Vacancy a causa del suo eccessivo esibizionismo, Dewey, rimasto senza lavoro oltre che senza soldi, decide di fingersi il suo coinquilino Ned in modo così da ottenere una supplenza all’interno di una prestigiosa scuola elementare.

Un giorno, notando per caso le notevoli abilità di alcuni studenti alle prese con una lezione nel laboratorio musicale della scuola, Dewey decide di voler formare una band con alcuni dei suoi studenti con la quale poter partecipare ad una gara tra rock band. Da qui le diverse esilaranti scene del film, con lo stravagante maestro intento ad educare i suoi alunni alla musica rock con brani di gruppi come, tra gli altri, Black Sabbath, Led Zeppelin e AC/DC.