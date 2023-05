“Mi ha spaccato le gambe”: Justine Mattera lo rivela pubblicamente | Dolore atroce

Le ha spaccato le gambe, il dolore che prova è atroce, lo rivela pubblicamente Justine Mattera, la quale è ancora scioccata e soprattutto provata per quello che l’è successo. È stata colta di sopraffatto, non se lo sarebbe mai aspettato.

Justine Mattera ha deciso di rivelarlo pubblicamente, le ha spaccato le gambe, prova un dolore atroce che sicuramente non passerà tanto presto. Quando sopraggiungono questi scenari impensabili, è impossibile prevenire che l’epilogo possa essere così tragico. Era iniziato come un momento felice e nessuno avrebbe mai pensato che si tramutasse in un incubo.

Povera Justine Mattera, sarà difficile per lei riprendersi tanto presto da questo dolore, è stata una vera sciagura quella che le è capitata. Per chi non la conoscesse, la Mattera è la famosa showgirl, conduttrice televisiva, attrice e cantante statunitense naturalizzata italiana dal 1994, anno in cui si traferì stabilmente nel nostro Paese.

Per la Mattera i “Limiti” sono stati una svolta

Justine Mattera nel corso della sua vita lavorativa ha svolto diverse mansioni, da quelle più umili degli esordi, come per esempio la cameriera e la bagnina, fino a quelle più consistenti nel mondo dello spettacolo, passando da cantante, modella, scrittrice e così via. In passato posò anche per la rivista Playboy, la quale sicuramente mise sotto i riflettori la sua particolare bellezza e avvenenza.

Dopo aver inciso il suo primo singolo, Want me love me, ci pensò suo marito, Paolo Limiti a farla appassionare al suo mondo, divenne quindi la conduttrice del programma Rai, Come Thelma e Louise. Nonostante lei e Paolo si siano separati nel 2002, la Mattera porta sempre un buon ricordo del suo ex: “Mi ha lasciato un mestiere, una professione…Lui era così intelligente, era come il sole. Quando ti toglieva lo sguardo, c’era il gelo. Io volevo stare in quel sole lì. Ogni giorno imparavo qualcosa…”.

Oggi la nota showgirl è sposata con il suo secondo marito, l’imprenditore Fabrizio Cassata, dal quale ha avuto due figli, Vivienne Rose e Vincent. Justine Mattera si dice essere: “…molto ansiosa con i miei figli da quando vivo in Italia… mi avete contagiata”.

Il forte dolore di Justine Mattera

Dolore atroce per Justine Mattera, la quale lo annuncia pubblicamente, è abbastanza provata dopo la gara di Triathlon che ha affrontato. È stata molto impegnativa, ma la bellezza della location, cioè la bella Sicilia, l’ha aiutata ad affrontare lo sforzo fisico. Ecco cosa ha dichiarato la Mattera in merito:

“…pioveva e la salita subito uscendo dalla zona cambio mi ha spaccato le gambe. 5 giri su e giù (riposavo un attimo in discesa). Poi la corsa sul lungomare di 2 giri…”.