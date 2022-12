Henry Cavill sarà il protagonista di una serie tv sull’universo di Warhammer 40K

Ormai è ufficiale: l’attore Henry Cavill reciterà in una serie tv incentrata su Warhammer 40K, uno dei giochi di ruolo più famosi di sempre.

La carriera di Henry Cavill sta crescendo sempre di più negli ultimi tempi. Anche se all’ultimo non è stato confermato per il ruolo di Clark Kent nel nuovo film di Superman, per l’attore ci sono grandi novità. Ha rivelato tramite Instagram, infatti, di essere stato scelto per girare una serie tv ambientata nell’universo di Warhammer 40K, famoso gioco da tavolo.

Pochi giorni fa già The Hollywood Reporter aveva dichiarato che Amazon Prime era in trattative con la società Games Workshop per ottenere i diritti per realizzare un prodotto cinetelevisivo su Warhammer. Così, solo poco tempo fa è arrivata non solo la conferma effettiva che nascerà una nuova serie, ma anche chi farà parte del cast. Henry Cavill lo ha rivelato tramite IG, spiegando di essere felicissimo dal momento che è sempre stato un grande fan del gioco.

Sotto alla foto con il simbolo del gioco ha scritto queste parole. “Per trenta anni ho sognato di vedere l’universo di Warhammer in live action. Ora dopo ventidue anni di esperienza nel mondo dello spettacolo penso di avere le capacità e l’esperienza per guidare l’universo di Warhammer nella vita“. L’artista stesso, infatti, è un grande fan e gioca a Warhammer da quando era un bambino.

Henry Cavill, la nuova serie tv su Warhammer 40K

Ma che cos’è, di preciso, Warhammer 40K? Si tratta di un gioco di ruolo creato nel 1987, che nel corso degli anni è stato continuamente aggiornato, tanto che la sua versione più recente risale al 2020. E’ ambientato in un futuro avanti di quarantamila anni, dove l’umanità è continuamente in guerra contro alieni e strane creature con super poteri.

Si tratta di un gioco distopico, che fa parte del genere “grimdark“, ovvero oscuro, pessimista, senza una vera morale. Non c’è un vero schieramento “buoni contro cattivi”, ma tutto è grigio ed esistono punti di vista differenti nei vari personaggi. Nel corso del tempo l’universo di Warhammer è stato sempre di più arricchito, tanto che non c’è solo un rigido regolamento, ma anche una dettagliata cultura generale su questo mondo.

Ancora non si hanno notizie dettagliate sulla trama della nuova serie tv o sul cast completo, ma si sa che il progetto dovrebbe essere molto grande e includere anche una saga cinematografica e delle serie animate. E voi avete mai provato questo gioco?