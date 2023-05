Gian Maria Sainato confessa: ecco perchè ho smesso di fare il modello

Gian Maria Sainato nel corso della sua partecipazione a L’Isola dei Famosi ha raccontato i motivi della sua rinuncia alla carriera di modello

Gian Maria Sainato prima della sua apparizione come concorrente del reality L’Isola dei Famosi ha puntato sull’estetica ed ha tentato la carriera del modello e del fashion blogger.

Sembra però che, nonostante la lampante ed oggettiva avvenenza fisica, qualcosa gli abbia impedito di decollare nel settore della moda e per sua scelta non abbia intrapreso questa carriera, che ha motivato in Honduras durante il gioco della verità.

La confessione ha trovato consensi e supporto da parte di altri concorrenti de L’Isola che hanno voluto condividere le loro esperienze analoghe, solidarizzando con l’ex modello. In particolare, il lungo sfogo ha avuto presa su Corinne Clery che ha raccontato nella medesima circostanza alcuni retroscena sulla sua carriera.

Mai scendere a compromessi

“Se scenderei a compromessi? No, non sono mai sceso a compromessi per arrivare al successo altrimenti l’avrei raggiunto anni fa. Facevo il modello, ma dopo qualche mese ho lasciato il mondo della moda. Perché non volevo scendere a compromessi e non sono sceso. Infatti, ho perso tempo e anni, ho fatto altri lavori, come il commesso. Dopodiché il mondo è cambiato e grazie al movimento MeToo ho continuato”, ha dichiarato Sainato, raccontando una realtà che ormai suona quasi retorica, vista la quantità di casi analoghi, che non sempre afferiscono al solo mondo della moda o dello spettacolo.

La tematica ha acceso anche Corinne Clery, che ha colto l’occasione per aprirsi e raccontare la sua esperienza.

Corinne Clery e la “legittima difesa”

“Hai detto una cosa molto bella, anche io ho tentato di fare questo mestiere all’inizio e tutti ci hanno provato con me e per questo sono arrivati tanti calci e schiaffi. Hai avuto grande coraggio ad ammetterlo, è ora che questa cosa finisca. […] Uno l’ho menato proprio e ho perso il servizio, ma alla fine è andata meglio così”, ha raccontato ai naufraghi la bella attrice, che di sicuro non ha avuto problemi a difendersi da sola e che fortunatamente non è rimasta condizionata dagli episodi raccontati, ma anzi ha saputo emergere nonostante questi.

Un retroscena della sua carriera che forse altre/i come lei/lui avrebbero da raccontare ma che non sempre rivelano, se non durante chiacchiere confidenziali (anche se in questo caso, la “confidenza” è avvenuta di fronte a milioni di telespettatori).