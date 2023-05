Qualcuno ruba la bicicletta di Bianca Balti e lei lo filma: ecco cos’è successo

Bianca Balti deve salutare per sempre la sua amata bicicletta, purtroppo non c’è stato nulla da fare, la supermodella dovrà farsene una ragione, non potrà più sfrecciare tra le vie di Los Angeles con la sua bici dal cestino di vimini. Ecco cos’è successo.

La supermodella Bianca Balti con un recente post ha dovuto salutare per sempre il suo mezzo di trasporto preferito, cioè la sua bicicletta con il cestino di vimini, alla quale era molto affezionata. Quando voleva rilassarsi, Bianca “pedalava” per le vie di Los Angeles con il suo veicolo a due ruote. Purtroppo non potrà più usarla, sarà dovuto forse ad un problema di salute? Ecco cos’è successo.

La top model di fama internazionale, Bianca Balti, è nata a Lodi nel 1984, ma da diverso tempo si è stabilita ufficialmente a Los Angeles, dove porta avanti la sua proficua attività lavorativa, sfilando per i brand più famosi. Oltre al suo lavoro principale, la Balti è entrata anche nel mondo della televisione, partecipando a documentari, special, spot pubblicitari e programmi televisivi famosi quali Zelig.

La vita sentimentale di Bianca Balti

Se nella vita lavorativa, Bianca Balti ha fatto praticamente “bingo” fin dagli esordi, non si può dire altrettanto in quella sentimentale, la quale è stata molto travagliata. Poco più che diciottenne, la supermodella subisce una violenza sessuale e come da lei dichiarato, questo devastante episodio condizionerà per sempre il suo rapporto con gli uomini. Infatti, in seguito ebbe storie poco felici, come per esempio quella con il suo primo marito, Christian Lucidi, con il quale ebbe la sua prima figlia, Matilde e quella con il suo secondo marito, Matthew McRae, dal quale ebbe la sua seconda figlia, Mia.

Attualmente Bianca Balti è felicemente single come ha lei stesso dichiarato a Verissimo, ci sono voluti diversi anni prima che la top model, riuscì a trovare il suo equilibrio interiore, stravolto anche dalla sua dipendenza dalla droga, che portò la sua primogenita a decidere di vivere con il padre. Fortunatamente per la Balti, dopo un lungo periodo di disintossicazione, adesso ha ripreso in mano la sua vita e anche il rapporto con le sue figlie, con le quali finalmente ha un ottimo rapporto, come si può vedere dai suoi scatti social.

Il fattaccio subito da Bianca Balti

In una recente storia su Instagram, la supermodella Bianca Balti, ha condiviso un video, ripreso dalle telecamere di sorveglianza della sua casa di Los Angeles, in cui documentano un furto ai danni della sua bicicletta. In pratica, la top model ha dimenticato le porte del garage aperte, facilitando il “lavoro” del ladro, il quale con totale nonchalance si è allontanato in sella alla sua bici.

Con un post ironico, Bianca Balti ha salutato la sua bicicletta, sicura del fatto che non la vedrà mai più. Sicuramente a quest’ora nel garage di Bianca Balti ci sarà già un’altra sostituta, ma siamo sicuri che da adesso in poi, non si dimenticherà più di chiudere le porte del garage.