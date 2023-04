Luciana Littizzetto, la situazione è strappalacrime: “I medici agiscono subito”

Situazione strappalacrime quella vissuta da Luciana Littizzetto, i medici agiscono subito per il bene di tutti. Speriamo che presto le cose possano migliorare, quello che è certo è che la nota conduttrice ha rivissuto uno scenario che conosceva già molto bene.

Siamo abituati ad una Luciana Littizzetto comica, con la battuta sempre pronta e con quel suo humor pungente e sarcastico che da anni ci regala momenti umoristici e di spensieratezza. Questa volta però le cose sono diverse, la sua empatia non l’ha aiutata questa volta, quelle che le escono sono parole che non fanno ridere, bensì fanno uscire una valanga di lacrime ad ognuno di noi.

Chi è Luciana Littizzetto?

Luciana Littizzetto è la nota comica, attrice, conduttrice radiofonica, conduttrice televisiva, umorista, scrittrice, opinionista, cabarettista, doppiatrice ed ex insegnante italiana, nata nel 1964 a Torino. La comica ha sempre saputo quello che voleva fare nella sua vita lavorativa, ma non essendo sicura di farcela ha sempre avuto anche un piano B che ha portato avanti parallelamente durante le sue prime esperienze. Si è “buttata” nel mondo dello spettacolo attraverso spettacoli di cabaret che le hanno dato la fama e le hanno permesso di abbandonare il suo lavoro da insegnante.

Ha sempre amato entrambe le sue vocazioni, eseguendole con il massimo dell’impegno, ma in lei la voglia di far ridere la gente è sempre stata più forte. In seguito si è sempre concentrata sul mondo dello spettacolo, partecipando a diversi ruoli, passando da Mai dire Gol fino ad arrivare oggi alla sua presenza fissa insieme a Fabio Fazio a Che tempo che fa.

È stata legata sentimentalmente all’ex batterista Davide Graziano per oltre 20 anni, nel 2018 i due si sono separati ufficialmente. Luciana Littizzetto ha preso in affido due ragazzi, Jordan e Vanessa con i quali è molto legata e che considera figli suoi.

«Enea non credere mai a quelli che dicono che la tua mamma ti ha abbandonato. Non ti ha abbandonato, ti ha affidato. Sono due verbi molto

diversi sai… quando crescerai lo capirai.» – @lucianinalitti a #CTCF pic.twitter.com/SbrOLHQaEN — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) April 16, 2023

Lacrime per Luciana Littizzetto

Situazione strappalacrime quella che ha messo Luciana Littizzetto al centro dei riflettori durante la puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio di qualche giorno fa. Anche lei ha voluto dire la sua sulla questione dell’abbandono del piccolo Enea, alla Culla per la Vita dell’ospedale di Milano. Ha letto in diretta una lettera molto sentita indirizzata al bambino, ricordandogli che porta un nome molto importante e che sua mamma biologica non l’ha abbandonato, ma l’ha affidato alle cure di altre persone per garantirgli una vita migliore.

Ecco un piccolo estratto della lettera di Luciana Littizzetto indirizzata al piccolo Enea:

“Caro Enea, bel cicciottino di 2 kg e mezzo, cucciolo di specie umana, super millenial, classe 2023. Un giorno forse saprai di quanto si è parlato di te in queste ore, quanto sei diventato famoso a tua insaputa. Più di Fedez e Gianluca Vacchi…non credere mai a quelli che dicono che la tua mamma ti ha abbandonato. Non ti ha abbandonato, ti ha affidato. Abbandonare significa mettere in pericolo, fregarsene, affidare è avere così tanta fiducia nell’altro da chiedergli di custodire ciò che ti sta di più a cuore…”.