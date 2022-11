Quel Pazzo Venerdì: ci sarà il sequel?

In questi giorni si parla di un possibile sequel di Quel pazzo venerdì e i fan sono letteralmente su di giri.

Con il grande ritorno sulle scene di Lindsay Lohan con il film natalizio Falling for Christmas prodotto da Netflix, si sono aperti molti spiragli sui possibili futuri lavori.

Il cambiamento della Lohan nel tentativo di riprendere in mano la sua vita l’hanno visto tutti, anche la sua collega Jamie Lee Curtis, la quale si espressa molto positivamente su un possibile sequel del fortunato Quel pazzo venerdì, uscito nel lontano 2003.

Il ritorno con il botto di Lindsay Lohan

La vita dell’ex stellina Disney non è stata facile e a causa dei suoi problemi legati con l’alcol e la droga. L’attrice si è presa una pausa forzata dalle scene. Si è disintossicata e ha trovato finalmente l’amore che gli ha dato una certa stabilità e serenità. Dopo questa sua consapevolezza, le cose sembrano essere iniziate a girare bene come un tempo per la Lohan. Con il suo nuovo film da poco approvato sulla piattaforma Netflix, le recensioni sono state molto favorevoli, definendo il film di Lindsay, Falling for Christmas, una boccata d’aria fresca.

Il film è incentrato sulla ricca e viziata Sierra che incurante degli altri, si destreggia tra abiti firmati e accessori lussuosi. Un giorno, mentre si trova in montagna con il suo fidanzato, precipita da una montagna innevata e nell’impatto sbatte la testa, perdendo la memoria. In seguito verrà salvata dal brillante ma vedovo e squattrinato proprietario di un albergo locale, che insieme alla figlia e alla suocera se ne prenderanno cura fino alla sua guarigione. In questo periodo, la giovane Sierra capirà il vero valore della vita, assaporerà la bellezza delle cose semplici, ignorando le frivolezze della sua vita agiata. Quando riacquisterà la memoria dovrà così prendere una decisione, tornare alla sua vita di prima o continuare quella con Jake e la sua famiglia?

Due revival acclamati dai fan

Sono due i revival che i fan invocano a gran voce a Lindsay Lohan, cioè quello di Quel pazzo venerdì e quello di Mean Girl. la Lohan si è resa subito disponibile e favorevole alla realizzazione degli stessi, ma come ha dichiarato in una recente intervista, non spetta solo a lei decidere il futuro dei suoi personaggi.

Anche Jamie Lee Curtis si è dimostrata subito entusiasta della possibilità di tornare a vestire i panni della Dottoressa Coleman insieme a sua figlia Anna (Lohan): “Ne stavamo parlando e lo stanno facendo anche le persone giuste. . . Noi ci stiamo impegnando entrambe. Non spetta a noi realizzarlo, spetta alla Disney e penso che siano interessati».

Era talmente felice che ha scritto a Lindsay durante le riprese di Falling for Christmas, ecco le parole della stessa:

“All’epoca ero sul set a girare e Jamie Lee Curtis mi ha scritto, mi ha entusiasmato e mi ha distratto immediatamente. Così ho dovuto ritornare con i piedi per terra e dire: ‘Ok, sono sul set, devo concentrarmi”.