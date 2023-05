“Papà non mi ha aiutato…”: Alberto Angela, la verità che non ti aspetti | Retroscena disarmante

Alberto Angela e quella verità disarmante che nessuno si sarebbe mai aspettato, suo papà non l’ha mai aiutato, ecco il retroscena confessato dopo tanti anni. Adesso che Piero Angela non c’è più, queste parole hanno un suono totalmente diverso.

È un retroscena disarmante quello dichiarato da Alberto Angela, il quale dopo tanti anni ha portato alla luce una verità che non ti aspetti su suo padre, Piero Angela. Quando era in vita non l’ha mai aiutato, lasciando il figlio al suo destino. A quasi un anno dalla sua morte, queste parole lo faranno apparire sotto una luce differente?

Piero e Alberto Angela si sa, è come se fossero le rockstar della divulgazione scientifica, due pezzi “da 90” che ascolteresti parlare per ore. Magari non riempiono gli stadi, ma le sale conferenze sono sempre sold out dal primo giorno della prevendita dei biglietti, per non parlare dei firma copie, file lunghissime di fan che aspettano per ore di poter farsi autografare il libro dei loro beniamini.

I due divulgatori più amati d’Italia

Piero e Alberto Angela sono rispettivamente padre e figlio e grazie al loro lavoro, hanno sempre cercato di portare un po’ di cultura nel sapere della gente, dandogli così gli strumenti per poter realizzare qualunque cosa avessero voluto fare nella vita. Come disse Pier Paolo Pasolini: “La cultura è l’unica droga che crea indipendenza”.

Piero Angela, è stato un divulgatore scientifico, giornalista, conduttore televisivo, saggista italiano e musicista, nato nel 1928 e purtroppo scomparso il 13 agosto 2022. Lui è stato il primo divulgatore a ideare programmi documentaristi adatti ad ogni fascia d’età e grado di scolarizzazione. Bisognava soltanto ascoltarlo parlare, con i suoi programmi eravamo posti tutti allo stesso livello, come disse infatti Piero stesso: “L’uguaglianza deve essere quella delle opportunità, non può essere ovviamente quella dei risultati”. Il papà di Alberto Angela sarà sempre ricordato per programmi appartenenti alla serie, Quark.

Alberto Angela, nato nel 1982 è l’altrettanto famoso paleontologo, divulgatore scientifico, conduttore televisivo, giornalista e scrittore italiano, famoso non soltanto per aver seguito le orme di suo padre Piero, ma anche per la conduzione di programmi quali Ulisse: il piacere della scoperta, Passaggio a Nord Ovest e così via, per non parlare di tutti i libri di cui è autore.

La confessione di Alberto Angela su suo padre

Alberto Angela ha rivelato una verità disarmante che nessuno si sarebbe mai aspettato, su suo padre Piero Angela. In realtà la scelta di lasciare suo figlio libero di vivere la sua vita come meglio credeva, l’ha aiutato a diventare quello che è oggi: “Papà non mi aiutava con i compiti. Andavo alla scuola francese e ho fatto l’esame di quinta elementare, che era durissima…se non avessi fatto un errore, adesso avrei avuto una vita diversa… invece è successo questo e forse menomale. Sono qua”.

Tra l’altro, Alberto Angela ha rivelato che approderà presto in Rai un nuovo programma di divulgazione scientifica, ma per rispetto e onore di suo padre Piero Angela non si chiamerà più SuperQuark: “Il nuovo programma di divulgazione scientifica non avrà il nome di SuperQuark perché esso è, e rimarrà per sempre, il marchio di mio padre…Ho chiesto alla Rai di ritirare questo nome, come si fa con le casacche dei giocatori più amati di una squadra”.