Alberto di Monaco e la storia bollente con l’ex del Gf Vip: “Me lo sono sbranato vivo”

Il Principe Alberto di Monaco, forse per il suo status e anche per il suo fascino, in passato ha avuto molte donne e alcune storie bollenti. E una pare che l’abbia avuta con una ex concorrente del Grande Fratello Vip che lo ha raccontato solo ora, a distanza di molti anni dalla fine della loro sensuale liason…

Una vecchia relazione amorosa che ha visto come protagonista indiscusso il Principe Alberto di Monaco, da tempo sposato con la bellissima Charlene, con una nota soubrette dello spettacolo italiano…

Alberto di Monaco oggi è ancora sposato con la bellissima Charlene con la quale ha messo al mondo i gemellini Jacques e Gabrielle, sebbene in moltissimi parlino di una fortissima crisi coniugale e del fatto che il loro sia attualmente un matrimonio solo di facciata. Ma al di là di ciò è ben noto che prima di accasarsi e di mettere la testa al posto, lui se la sia spassata e abbia conquistato tante donne. Anche una italiana. Una meravigliosa showgirl che ha parlato di attimi molto focosi con lui, vissuti anni e anni fa…

” Me lo sono sbranato vivo”, la confessione della soubrette in TV

“Quello è stato un sogno vero. Ero a Venezia ospite di una serata mondana, a un certo punto sono capitata in gondola con Liza Minelli e Alberto di Monaco. A un certo punto lui mi guarda e io incomincio a guardarlo. In discoteca me lo sono sbranata vivo“, così ha confessato con gli occhi che le brillavano e con il suo meraviglioso sorriso la donna, che poco dopo è scoppiata in una risata cristallina.

La soubrette, amatissima ancora oggi nel nostro Paese, è stata anche una grande protagonista del Grande Fratello Vip, ha aperto il suo cuore alla splendida Serena Bortone durante una sua ospitata a Oggi è un altro giorno. Ma di chi stiamo parlando?

Patrizia Pellegrino e il suo passato bollente con il Principe

Stiamo parlando di Patrizia Pellegrino che ha raccontato il suo primo incontro con il Principe. La loro storia è proseguita per circa un anno. A tal proposito la donna ha confessato: “Mi sentivo felice, avevo raggiunto il top. Il giorno dopo mi ha invitata a pranzo e mi disse “hai lo stesso sorriso di mia madre”. In quel momento mi sentivo in paradiso: sono stata molto entusiasta di questa esperienza. La nostra love story è durata un anno di nascosto, è stata una vita un po’ difficile perché ci vedevamo poco”.

Come dicevamo, la storia tra Patrizia Pellegrino e Alberto di Monaco è durata circa un anno ed è finita per un motivo in particolare. Quale? Lo ha rivelato lei stessa: “A un certo punto sono uscite delle foto un po’ piccanti, lui ha iniziato a balbettare e mi ha detto che non ci potevamo vedere. Lui disse di volere al suo fianco una donna di un certo livello e non una con me che aveva fatto foto osè. Io ci sono rimasta male…”. Tuttavia pare che i due siano rimasti in ottimi rapporti.