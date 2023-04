Angela White, la porno star quasi morta sul set

La pornostar australiana ha rischiato di morire sul set dopo una performance troppo spinta, ma lei non molla.

Per i non avvezzi della filmografia hard, Angela White è un’illustre sconosciuta, ma per i praticanti è un nome ben noto, che ha all’attivo più di 900 scene hard.

La trentasettenne australiana è una pornostar molto quotata nel settore che ha iniziato il mestiere sin da giovanissima.

Sembra che già all’età di quattordici anni avesse mostrato interesse per la professione, dichiarando di voler entrare nell’ambiente dei film porno al compimento della maggiore età.

E così è stato ed appena diciottenne si è proposta come attrice a luci rosse, divenendo ben presto un “nome” molto apprezzato nella categoria, tanto da ricevere diversi riconoscimenti, come gli AVN Awards e dedicare i suoi studi effettuati all’Università di Melbourne al settore, con una tesi sulle esperienze delle donne nell’industria pornografica.

Una performance troppo hard

Per le pornostar girare scene hardcore è come “timbrare il cartellino” e alla fine anche il mezzo di lavoro, che è il loro corpo, sembra essere tarato ed abituato a performance anche faticose, legate all’esposizione per diverse ore a delle sollecitazioni a volte molto estreme, richieste dalla perversione di un ambiente dalle aspettative sempre più trasgressive.

Angela White non ha mai nascosto la passione e la dedizione per il suo lavoro, anche quando qualche scena troppo spinta l’ha portata a rischiare addirittura la vita, come accaduto di recente.

La corsa all’ospedale

La notizia è stata data da un suo fan che insieme ad altri follower su Instagram le hanno chiesto di considerare l’ipotesi di ritirarsi dall’ambiente per prendersi una pausa e dedicarsi di più a se stessa o magari ad una storia d’amore.

Sembrerebbe che le sue condizioni fisiche siano state messe a dura prova dopo un’intensa scena hard con una collega – Keiran Lee – durata più di un’ora, durante la quale si è reso necessario il ricovero d’urgenza per via di una sollecitazione eccessiva della milza. “La mia appendicite non è scoppiata, ma è vero che era infiammata e ho dovuto sottopormi ad un intervento chirurgico d’urgenza per rimuoverla”, ha dichiarato la White. L’attrice ha inoltre più volte ribadito che l’intervento non è correlato alla scena e che avrebbe comunque dovuto effettuarlo, difendendo a spada tratta la sua attività che non intende abbandonare neanche per un secondo. Un attaccamento al lavoro degno dei migliori stacanovisti.