Chi sa riconoscere questi due giovanotti? Crescendo sono diventati due mostri sacri dello spettacolo italiano | Ecco chi sono

Sono amici e “compagni di merende” da sempre. Coppia goliardica degli anni ’80 che oggi si ricorda in uno scatto in una versione super young

Facevano parte de “I Gatti di Vicolo Miracoli”, gruppo cabarettistico e musicale fondato a Verona nel 1971 e attivo fino al 1985. Uno dei due abbandonò il progetto prematuramente nel 1981 e fu un duro colpo per il gruppo.

Sono passati tanti anni da quando il matrimonio professionale tra i due li ha resi celebri al grande pubblico e ancora oggi continuano a far sorridere e ad intrattenere prolungando una carriera interminabile di successi.

Simbolo di una generazione che negli anni’80 si mostrava scanzonata e “leggera” in film cult come Arrivano i gatti in reunion dopo ben quarant’anni nel film Odissea nell’Ospizio, uscito nel 2019 e che racconta la storia di un gruppo di amici che si ritrova sotto lo stesso tetto in una casa di riposo.

Gioventù bruciata

Stiamo parlando di due ragazzotti che in gioventù hanno fatto ridere e innamorare, come attori e musicisti, ed è impossibile non riconoscerli anche in uno scatto che li mostra in età giovanissima, forse agli esordi della loro carriera insieme.

Siete riusciti a capire di chi stiamo parlando?

Jerry Calà e Umberto Smaila, un’amicizia infinita

Smaila nel 2023 è ancora il re della movida: attore, conduttore, showman e cabarettista, non smette mai di esibirsi in giro per l’Italia, facendo ballare migliaia di connazionali e stranieri soprattutto d’estate.

Calà ora regista, da poco protagonista di un episodio che ha riguardato la sua salute. Si trovava nella città di Napoli per lavorare al suo ultimo film, un progetto del quale dovrebbe far parte proprio lo stesso Umberto Smaila, ed è stato improvvisamente colpito da infarto, fortunatamente in recupero. L’ex conduttore di Colpo Grosso proprio in merito al film in lavorazione aveva scherzato sul fatto che l’amico ancora non gli avesse fornito troppe informazioni circa la sua parte in Chi ha rapito Jerry Calà?. “Mi tiene all’oscuro del mio ruolo, come faceva Kubrick in ‘Full metal jacket’, e io attendo con pazienza“. Ironia estesa anche alle condizioni fisiche degli amici, non più brillanti e rampanti come un tempo: “Considerando che io mi sono rotto la spalla un mese fa, mi hanno messo una protesi e sto ancora camminando col bastone, anche se sono in piena riabilitazione, direi che io e Jerry siamo pronti per girare il prossimo film dal titolo ‘I sopravvisuti’ ”.