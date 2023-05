Il caso Ray Liotta: ecco la causa vera della sua morte | Conferma arrivata

Ad un anno dalla sua morte, rivelata la causa. Ray Liotta ci ha lasciato nel maggio 2022 all’età di 67 anni

A circa un anno dalla scomparsa, sono state rivelate le cause del decesso dell’attore, avvenuta il 26 maggio del 2022 mentre si trovava nella Repubblica Dominicana per le riprese di un film.

In un lungo rapporto compilato dai funzionari della Repubblica Domenicana, luogo della morte della star statunitense, sono state rilevate le cause della morte di Ray Liotta.

E’ stato rinvenuto da TMZ, sito web americano di gossip lanciato l’8 novembre 2005. Secondo il documento, Liotta soffriva già da tempo di problemi al cuore e a provocare il decesso sarebbe stata una insufficienza cardiaca acuta, peggiorata da un edema polmonare che ha provocato una insufficienza respiratoria. Sembra inoltre che l’attore soffrisse anche di aterosclerosi, condizione che di certo non ha agevolato il suo stato di salute.

Ray Liotta è nato nel 1954 a Newark, nel New Jersey. Di origini scozzesi, la sua passione per la recitazione nasce quando era un adolescente ai tempi del college, dove appare, come lui stesso racconta, in numerosi musical. Si laurea alle Belle Arti all’Università di Miami e si trasferisce a New York dove lavora come barista ai teatri Shubert e in soli sei mesi trova un agente e un lavoro in televisione.

Il debutto

Nel 1983 fa il suo debutto cinematografico in Donna sola. Nel 1988 è il gemello di un giovane con problemi mentali – interpretato da Tom Hulce – nel drammatico Nick e Gino e l’anno successivo è L’uomo dei sogni del film omonimo, il fantasma del giocatore di baseball Shoeless Joe Jackson che fa costruire il campo a Kevin Costner.

Ma la sua migliore interpretazione è sotto la guida di Martin Scorsese: in Quei bravi ragazzi (1990) è bravissimo nel ruolo dell’ambizioso Henry Hill, un piccolo gangster disposto a tutto pur di farsi strada negli alti ranghi della mafia. Sarà protagonista nelle sale negli anni ’90, con film commerciali non sempre in grado di valorizzare il suo indiscusso talento.

Una stella di Hollywood

All’inizio di quest’anno, Liotta ha ricevuto una stella postuma sulla Hollywood Walk of Fame che la figlia Karsen, 24 anni, ha accettato per suo conto.

“Sono così commossa di accettare questo onore a nome di mio padre“, ha detto alla cerimonia di febbraio. “Non potrei essere più orgogliosa di lui. Era un attore unico nel suo genere e il migliore amico, fratello e padre che chiunque avrebbe potuto desiderare. Sono stata fortunata.“