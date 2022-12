In arrivo il nuovo album di Elodie: “Ok Respira”

Il 10 febbraio 2023, in concomitanza con la sua partecipazione al Festival di Sanremo, uscirà il nuovo album di Elodie, intitolato Ok Respira. Ecco il motivo di questo titolo.

Elodie da quando ha partecipato all’edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2015 non si è più fermata. La bella cantante romana non ci pensa proprio a lasciare il mondo della musica, se per anni ha dovuto accontentarsi della porta di servizio, adesso finalmente ha coronato il suo sogno potendo entrare dalla porta d’ingresso insieme agli altri Big della musica.

Il 2023 si prospetta di nuovo pieno di progetti per Elodie, la quale tra un film e una canzone, ha trovato il tempo di scrivere un nuovo album, il quale uscirà il 10 febbraio, stiamo parlando di, Ok Respira.

I progetti di Elodie per il 2023

Nel 2023 sentiremo molto parlare della bella cantante e attrice Elodie Di Patrizi, conosciuta semplicemente con il nome d’arte di Elodie, nata a Roma nel 1990. Di strada ne ha dovuta fare tanta per riuscire a sfondare nel mondo della musica, eppure grazie alla sua passione e alla sua fermezza, è riuscita ad arrivare ai livelli di oggi che tutti conosciamo.

Di recente la brava Elodie l’abbiamo potuta ammirare tra le varie performance musicali che ci hanno fatto compagnia per tutta l’estate. Per non parlare delle sue esperienze nel mondo del cinema, come l’ultimo film Ti mangio il cuore, di cui si è occupata anche della colonna sonora con il brano Proiettili.

Se pensavate che la Di Patrizi si fosse presa una pausa da tutto, vi state sbagliando, il suo 2023 sarà molto ricco in quanto con l’anno nuovo, precisamente il 10 febbraio 2023, uscirà il suo nuovo album, Ok Respira. Il singolo dall’omonimo titolo verrà presentato durante la sua esibizione alla 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023, di cui sarà partecipe insieme agli altri suoi colleghi cantanti. Inoltre Elodie ha annunciato che parteciperà al suo primo Forum d’Assago e uscirà anche una docu-serie sulla sua vita.

Il significato del suo nuovo album

Nonostante il successo planetario che sta vivendo da qualche anno a questa parte, la bella Elodie sa benissimo che deve rimanere con i piedi per terra, per evitare gli errori che altri artisti come lei hanno commesso in passato.

Proprio per questo ha deciso di fare mente locale su tutto quello che le sta capitando e di prendere un bel respiro, da qui il titolo, Ok Respira. Il messaggio è quello di fermarsi, di respirare e di mantenere la calma.

Elodie vuole godersi il momento, ha realizzato il sogno di una vita, è felice e nello stesso tempo terrorizzata all’idea di non riuscire a tenere tutto sotto controllo.