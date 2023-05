Filippa Lagerback sulla malattia di Bossari: “Ecco come abbiamo affrontato il tumore”

Le parole della moglie del conduttore in merito alla lotta alla malattia.

La moglie di Daniele Bossari Filippa Lagerback ha parlato del tumore che sta affrontando il conduttore.

Filippa Lagerback, conduttrice svedese naturalizzata italiana, ha voluto affrontare il delicatissimo argomento relativo alla malattia con cui sta avendo a che fare il marito Daniele Bossari, colpito da un tumore alla gola.

Le parole di Filippa Lagerback sulla malattia del marito

Presenza ormai praticamente fissa al programma Che tempo che fa, Filippa Lagerback è anche testimonial della Fondazione Umberto Veronesi dedicata alla ricerca sul cancro. Proprio nella serata di questo mercoledì 10 maggio la Lagerback sarà inoltre madrina alla cena benefica organizzata dalla Fondazione stessa a Stupinigi.

L’argomento estremamente delicato riguardante il cancro rappresenta un tema nei confronti del quale Filippa è particolarmente sensibile. Circa un anno fa, questa terribile malattia ha infatti finito con il colpire il marito Daniele Bossari, che sta lottando nello specifico contro un carcinoma alla gola.

A tornare in maniera diretta sull’argomento è stata così la stessa Lagerback, che ha deciso di rilasciare un’intervista al Corriere della Sera:

“Mio marito attualmente è in fase di follow-up ma, si sa, prima che un paziente oncologico possa sentire pronunciare la frase guarito completamente passano anni“.

Filippa si è poi soffermata su come lei e il marito hanno affrontato insieme un momento così difficile:

“Quando la tempesta incalza, si lotta molto meglio in due. Perché l’amore è una cosa che dà forza. Ci siamo affidati alla scienza, e abbiamo deciso di vivere a pieno e giorno per giorno facendo anche progetti per il futuro. ‘Voi pensate a star bene che al resto ci pensiamo noi’, questo è quello che ci hanno detto e sono molto grata per questo approccio“.

Queste invece le parole relative al ruolo di testimonial della Fondazione Umberto Veronesi:

“Sono testimonial anche di altre fondazioni che lottano contro i tumori e che fanno prevenzione. Penso che ogni personaggio noto debba spendere parte del suo tempo per sensibilizzare su temi così importanti. Umberto Veronesi e suo figlio Paolo erano e sono di casa da noi a Che Tempo Che Fa. Li conosco a fondo, so quanto sia seria la fondazione. E so bene come questa aiuti chi vive nonostante il cancro“.

La storia d’amore tra Filippa Lagerback e Daniele Bossari

La storia d’amore tra Daniele Bossari e Filippa Lagerback va ormai avanti da più di 20 anni e ha avuto inizio nel 2000. Bossari, che nel corso della sua carriera da conduttore ha condotto tantissime trasmissioni di successo come Top of the Pops, il Festivalbar, Saranno Famosi e Mistero, ha vinto nel 2017 la seconda edizione del Grande Fratello Vip.

Proprio in occasione della sua partecipazione al reality, Bossari ha chiesto a Filippa di sposarlo. I due, dopo aver avuto una figlia di nome Stella nel 2003, si sono così sposati con rito civile il primo giugno del 2018 nella città di Varese.