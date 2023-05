Il rapporto burrascoso tra Katy Perry e Meghan Markle | Cosa è successo

Tra Katy Perry e Meghan Markle non scorre buon sangue. La cantante si è esibita all’incoronazione di Re Carlo. E’ stata invitata dal re per farle un dispetto? Ecco cosa è successo.

La storia della famiglia Reale Britannica si sta avvincinando molto ad un episodio della soap opera Beautiful, in onda su Canale 5 da più di trent’anni, che a quella di intrighi e tradimenti di una più comune Game of Thrones, dove la pace di Westeros e la fama di potere si mischiano in un’unico sinodo che muove le fila dei personaggi.

A fare scalpore infatti stavolta, è stato l’aver fortemente voluto ad aprire le danze della cerimonia d’incoronazione del nuovo re d’Inghilterra, la cantante Katy Perry che è risaputo da anni dai tabloid inglesi, che non vada molto d’accordo con la nuora di sua Maestà, il Re Carlo III, moglie del figlio avuto con la principessa Diana, Harry: Megan Markle infatti si dice non la sopporti.

Nonostante questo la cantante è stata fortemente voluta da Sua Maestà in persona con cui pare abbia un ottimo rapporto. Che sia stato per far bruciare di rabbia la loro nemica in comune?

Katy Perry e il brutto rapporto con Meghan Markle

A quanto pare la cantante Americana Katy Perry e l’attrice e modella Meghan Markle, non condividerebbero un bel rapporto e questo malcontento è ben espresso grazie al loro essere vicine di…villa!

Katy Perry si esibisce alla festa dell’incoronazione: il discorso per Re Carlo https://t.co/eoMxylT0At — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 7, 2023

La popstar però è stato un nome fortemente voluto da Sua Maestà, il re Carlo III, per aprire proprio la cerimonia di incoronazione: circa tre anni fa infatti l’allora Principe Carlo scelse Katy Perry come ambasciatrice del British Asian Trust, un fondo creato nel 2007 per migliorare la vita di milioni di persone in povertà fra India, Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka.

Secondo quanto raccontato da una fonte vicina a Meghan Markle in un’intervista ad un tabloid britannico, l’ex attrice e la cantate, vicine di casa, non condividerebbero la stessa simpatia che il Re ha per la popstar: “Orlando Bloom è molto amichevole nei confronti di Harry e Meghan, sono in ottimi rapporti e si mette in contatto con loro anche quando vede qualcosa di strano intorno alla loro villa. Le cose non sono altrettanto buone tra Katy Perry e Meghan. Tra le due c’è tensione e la cosa ha che fare con una frase della popstar: Markle infatti è consapevole di un commento che Katy Perry le ha lanciato nel 2018 sul suo abito da sposa…”.

Infatti le parole della cantante ad Entertainment Tonight, chiamata a commentare gli abiti da sposa di Meghan Markle e Kate Middleton, erano state: “Avrei fatto qualche modifica al vestito. Non smetterò mai di dire la verità. Avrei scelto uno più adatto ma la amo. Se mi è piaciuta più lei o Kate? Kate, Kate, Kate ha vinto! Il suo vestito era decisamente più bello. “.