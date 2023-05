Antonella Elia, la perdita è gravissima: “Una tragedia” | Leucemia fatale

Addio doloroso per Antonella Elia, i fans sono in lacrime è una perdita gravissima questa, una leucemia fatale se l’è portata via troppo presto. La tragedia ha scosso tutti dopo questa comunicazione, non l’ha potuta salutare.

Antonella Elia e la perdita gravissima, sono rimasti tutti scioccati da questa tragica fatalità. La leucemia fatale se l’è portata via nel giro di pochissimo, era ancora troppo giovane per dover dire addio alla vita è una tragedia da cui è impossibile riprendersi.

Per chi non sapesse di chi stiamo parlando, ma è impossibile, Antonella Elia è un’attrice, conduttrice televisiva e showgirl italiana nata a Torino nel 1963, famosa soprattutto per essere stata il volto degli anni ’90 con programmi cult come Non è la Rai, La Corrida-Dilettanti allo sbaraglio, Pressing, La ruota della fortuna e altri ancora.

Quell’etichetta che le hanno affibbiato

Fin dagli esordi ad Antonella Elia le hanno sempre cucito addosso la figura della “biondona svampita” un po’ sciocca che piaceva tanto in quegli anni, in realtà dalle recenti rivelazioni che ha rilasciato a Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno, appare una donna completamente diversa. Anche gli anni fanno, l’esperienza sicuramente l’ha aiutata, ma la Elia è tutto tranne che “sempliciotta, come l’hanno definita in passato.

È una donna molto profonda quella che abbiamo ascoltato ai microfoni del programma Rai, ha parlato un po’ di tutto della sua vita, dagli episodi più importanti, alla sua carriera, al rapporto con Corrado, al rapporto con il suo attuale fidanzato, Pietro Delle Piane, con cui si sono ripresi e rappacificati innumerevoli volte, fino alla sua vergogna più grande. Guardandosi allo specchio che le ha messo davanti la Bortone, Antonella Elia ha rivelato di vergognarsi molto di aver effettuato l’aborto quando era ancora molto giovane: “Adesso rimpiango di averlo fatto, ora che ho la ragione dell’adulto, che ho sviluppato magari una sensibilità superiore. Mi rendo conto di aver commesso un peccato gravissimo, e io ora avrei un figlio, che non avrò, che non ho…”.

Una perdita molto dolorosa

Sempre nella sopra citata intervista, Antonella Elia ha raccontato a Serena Bortone, nel programma Oggi è un altro giorno, della perdita gravissima che ha subito durante la sua infanzia. In pratica a distanza di pochi anni l’uno dall’altra, ha perso sia la madre che il padre. Dopo pochi mesi dalla sua nascita, la mamma dell’Elia è morta per una leucemia fatale la quale non le ha lasciato scampo, così Antonella bambina è stata cresciuta dai nonni con il quale ha sempre avuto un ottimo rapporto.

In seguito, il padre tornò e la riprese sotto “la sua ala”, separandola per diversi anni dai suoi adorati nonni, con i quali si vedeva di nascosto. Il padre di Antonella Elia era molto severo e autoritario, addirittura non gli permetteva di socializzare con quelli della sua età, finché non morì anche lui quando la showgirl aveva 14 anni. L’Elia ha vissuto un’infanzia molto lacunosa come ha dichiarato lei stessa:

“È stato agghiacciante tutto ciò. Mi manca totalmente un alfabeto affettivo, quello della famiglia. Sono abituata a vivere sola, ero un animale solitario. Faccio fatica ad assimilare l’idea di famiglia, che c’è Pietro e tutto un altro mondo. Per me già questo è un fatto che ha un peso…”.