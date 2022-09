“A 78 anni morirà”: predetta la data di morte del Re Carlo III

Era circolata una voce sulla profezia che riguardava la morte della Regina Elisabetta che a quanto pare si è rivelata azzeccata. Ma ora sembra che la stessa persona abbia fatto lo stesso per quanto riguarda Re Carlo III. I sudditi inglesi che lo amano moltissimo sono già preoccupati dal momento che pare che il suo regno possa essere davvero molto ma molto breve…

Dopo la morte della Regina Elisabetta, un uomo è diventato virale sui social network per aver previsto con qualche mese d’anticipo il giorno preciso della scomparsa della sovrana del Regno Unito. E ora pare che su Twitter sia stato anticipato anche il decesso di Re Carlo, salito al trono dopo ben 70 anni di regno dell’adorata e compianta madre.

A fare una previsione sulla scomparsa di Queen Elizabeth II è stato lo scorso giugno l’account di un certo Logan Smith. In pratica questo tizio aveva scritto un controverso tweet, annunciando la morte della 96enne proprio per l’8 settembre. E noi abbiamo poi potuto tristemente appurare che- in effetti- così è stato. E la sua premonizione, come la Famiglia Reale, ha annunciato in maniera ufficiale e solenne la dipartita dell’amatissima sovrana, è diventata virale in un battito di ciglia, come è normale che sia visto che lei è amata praticamente ovunque.

Ma secondo molti l’uomo sarebbe semplicemente un abile e assai scaltro furbacchione che in pratica, essendo con molta probabilità anche molto abile con Internet etc, sia riuscito a manomettere in una maniera piuttosto veloce il tweet originale, cambiandolo in modo da azzeccare la data giusta della morte della Regina Elisabetta. Inoltre c’è anche da dire che quel messaggio non si trova più se non in alcuni screenshot che stanno circolando in Rete anche ora.

Ha profetizzato anche la morte di Carlo

Intanto Logan Smith si è azzardato a fare pure un’altra previsione inerente stavolta alla vita del nuovo Re Carlo III. Pare che l’ex marito di Diana Spencer, ovvero la compianta e adorata Lady D, regnerà davvero molto poco dal momento che secondo questa previsione lui sarà al timone della corona solo per quattro anni.

“Il Re Carlo morirà il 28 marzo 2026, quando avrà 78 anni”, si legge nell’ultimo post. E a questo punto gli inglesi sono seriamente preoccupati e si augurano che la previsione sia assolutamente sbagliata!

Sarà incoronato nel 2023

Nel 2023 è prevista l’incoronazione di Re Carlo III, che sarà – come già si sa fin da ora- sicuramente molto ma molto diversa rispetto a quella della madre che è avvenuta nel 1953. Il nuovo sovrano ha- difatti- espressamente chiesto una cerimonia più snella e intima al fine di rappresentare una monarchia moderna e- come si suol dite- ” al passo coi tempi” dove la crisi è viva un po’ ovunque. Ed è anche per questo motivo che lui sta cercando di non affidare molti incarichi e titoli nobiliari. E in questo ha trovato immediatamente il supporto del figlio primogenito William che gli succederà sul trono alla sua dipartita.

Secondo il The Sun il grande giorno sarà fissato molto probabilmente il 2 giugno che è la stessa data in cui è stata incoronata la Regina Elisabetta a soli 25 anni, ma alcuni sostengono che potrebbe essere anche anticipato a maggio. Ma per ora tutto tace al riguardo…