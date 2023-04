Nathaly Caldonazzo prima infortunata dell’Isola dei Famosi?

Nathaly Caldonazzo è la prima infortunata dell’Isola dei Famosi? Un dettaglio preoccupante non fa presagire niente di buono per la showgirl, la quale partirebbe già male con la sua seconda esperienza all’Isola.

L’Isola dei Famosi ha già la sua prima infortunata? Un dettaglio allarmante ha fatto spaventare molto i fan di Nathaly Caldonazzo, la quale è appena approdata da poche ore ad Honduras e già sembra in difficoltà. Lei lo sa bene quanto può essere difficile l’esperienza in veste di naufraga.

La Caldonazzo è approdata da poco tempo all’Isola dei Famosi, rispetto agli altri però per lei questa esperienza non è una novità in quanto anni addietro è stata già una naufraga, quindi ha sicuramente un vantaggio rispetto ai suoi compagni di avventura. Sa perfettamente cosa aspettarsi e come muoversi a prescindere dalle varie prove a cui dovrà sottoporsi, le quali variano da edizione ad edizione.

Il grande amore di Nathaly Caldonazzo

Nathalie Caldonazzo, conosciuta anche come Nathaly Caldonazzo è una famosa attrice, showgirl, ballerina ed ex modella, nata a Roma nel 1969. Spesso associano il suo nome al programma Il Bagaglino, in quanto la Caldonazzo è stata la prima ballerina del programma. Da quell’esperienza Nathaly ha avuto modo di farsi conoscere all’interno delle scene, soprattutto per le sue abili qualità da ballerina.

Da diversi anni a questa parte ha abbandonato le scene, per concentrarsi sulla sua seconda attività preferita, la pittura. Inoltre è molto attiva sui social, condivide diversi momenti importanti della sua vita e del suo lavoro sui social. Nonostante adesso pare essere single, la Caldonazzo è famosa soprattutto per la sua passionale storia d’amore con il compianto Massimo Troisi.

Nathaly Caldonazzo ha sempre dichiarato che se l’attore non fosse morto, quasi sicuramente i due starebbero ancora insieme, in quanto Massimo lo descrive come il suo grande amore. In quegli anni ha sofferto molto per via della sua perdita. Nathalie è mamma di Mia, avuta dal suo ex compagno, Riccardo Sangiuliano.

Nathaly Caldonazzo e l’insolita fascetta nera al gomito destro. 👀 Si è fatta male prima ancora dell’inizio de L’#Isola dei Famosi? pic.twitter.com/vQzdoskgGa — TV Italiana (@TV_Italiana) April 17, 2023

L’infortunio di Nathaly Caldonazzo

L‘Isola dei Famosi è iniziata da poche ore e già pare esserci la prima infortunata? Nathaly Caldonazzo, una delle naufraghe approdate ad Honduras all’apertura della prima puntata, è apparsa con una fascetta nera attorno al gomito, la quale non ha fatto presagire nulla di buono fin dal giorno prima, quando la stessa immagine appariva su uno scatto social diventato virale.

Che si sia fatta male prima di partire? Che sia successo dopo? Nulla è stato rivelato, bisognerà sicuramente aspettare le prossime puntate probabilmente per capire qualche dettaglio in più. Per ora sappiamo che la nuova edizione dell’Isola dei Famosi è ufficialmente iniziata e una Ilary Blasi, in veste Amanda Lear prima maniera, ha approfittato immediatamente per lanciare una frecciata al suo ex e alla sua nuova compagna. Sicuramente ne vedremo delle belle.

In attesa di ulteriori sviluppi, riprendiamo l’ultima intervista rilasciata dalla Caldonazzo la quale raccontava cosa l’avesse spinta a tornare sull’Isola dei Famosi: “Che cosa mi ha convinta a partire? L’Isola fra tutti i reality è quello che più mi spaventa e mi affascina. Per questo ho deciso di rifarlo. L’abitudine o il vizio che mi mancherà? Mangiare ogni due ore, fumare e il cellulare, un’abitudine che levo con piacere. In questo periodo mi sono allenata. Con la danza, lo sport e la ricostruzione di muscoli che ho perso dopo vari incidenti. Sto mangiando anche un po’ di più. Poi so com’è L’Isola, l’ho già fatta nel 2017 e ricordo”.