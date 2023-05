Giuseppe Giofrè è stato bullizzato perché ballava | cosa è successo

Giuseppe Giofrè è stato bullizzato perché ballava, purtroppo in Italia questa mentalità retrò non passerà tanto in fretta. Se negli altri Stati, non c’è niente di male ad essere un ballerino di sesso maschile, nel nostro Paese i pregiudizi sono ancora elevati.

Nel nostro Paese purtroppo si sa la mentalità per molti aspetti è rimasta ancora ai “tempi dell’età della pietra”, se un bambino decide di fare il ballerino e non di giocare a calcio…”apriti cielo”. Giuseppe Giofrè lo sa bene, in quanto è stato bullizzato perché ha deciso che la sua vita la voleva dedicare alla danza e non a quei tipici sport considerati maschili.

Sicuramente con il tempo questi pregiudizi e stereotipi magri cambieranno, ma ci vorrà ancora molto prima di non essere più etichettato e additato per le scelte di vita, di sport, per l’aspetto fisico, per il vestiario e così via. Quel che è certo è che il ballerino di Amici, ha raggiunto una fama tale che i suoi persecutori possono tranquillamente scordarsela.

Giuseppe Giofrè e il dolore per i suoi genitori

Grazie ad Amici di Maria De Filippi, Giuseppe Giofrè ha potuto “liberarsi in volo” e mostrare a tutti il suo talento, diventando il professionista che è oggi. Non è solo un famoso ballerino Giofrè, ma è anche un coreografo e un modello che risiede ormai da diverso tempo a Los Angeles. Nato a Gioa Tauro nel 1993, Giuseppe ha sempre avuto la passione per il ballo, da bambino imitava i ballerini e le ballerine che vedeva esibirsi in tv.

Dopo il talent della De Filippi, per il quale è diventato anche giudice, insieme a Michele Bravi e Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè ha guadagnato un posto nel mondo del ballo, grazie alle sue collaborazioni con celebri cantanti della portata di Ariana Grande, Jennifer Lopez, Nick Jonas, Taylor Swift e così via. In una recente intervista ai microfoni di Verissimo, ha confessato a Silvia Toffanin di soffrire molto per i suoi genitori perché: “…Non li vedo invecchiare, torno in Italia e vedo una ruga in più a mamma e dico mi sono perso un pezzo di vita, non riesco a vedere crescere i miei nipoti e questa cosa mi fa soffrire…”.

La confessione di Giuseppe Giofrè

Sempre in questa ultima intervista a Verissimo, Giuseppe Giofrè non ha soltanto raccontato a Silvia Toffanin della sua nostalgia per la lontananza da casa, ma ha anche svelato che da piccolo è stato bullizzato perché ha deciso di intraprendere la professione di ballerino. Nonostante l’appoggio e il sostegno che i suoi genitori non gli hanno mai fatto mancare, non si può dire lo stesso della gente del suo paese:

“Quando ero piccolo sono stato bullizzato perché ballavo e magari non praticavo gli sport che facevano gli altri bambini. Ho pianto e sofferto molto ma sono sempre riuscito a farmi forza e ad andare avanti. Ora, vivo in America dove lavoro con grandi star e quando torno in Calabria nel mio paese, sono tutti felici di vedermi anche chi mi prendeva in giro. Io sono sempre educato e saluto tutti ma non posso dimenticare le parole che mi sono state dette, comunque sia, tutti commettiamo degli errori che poi, comunque, ci fanno crescere…”.