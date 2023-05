Shark 2 – L’abisso: il trailer del film con Jason Statham

Uscito il trailer del film con protagonista Jason Statham.

Il trailer di Shark 2 – L’abisso, sequel del film con Jason Statham del 2018.

Con l’approssimarsi dell’estate, si avvicina sempre di più anche l’uscita nei cinema dell’attesissimo Shark 2 – L’abisso. Il film rappresenta il sequel di Shark – Il primo squalo del 2018, e farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 3 di agosto. Ecco il trailer ufficiale in italiano della pellicola che vede ancora una volta nei panni del protagonista Jason Statham.

Il trailer di Shark 2 – L’Abisso

Shark 2 – L’abisso punta ad ottenere lo stesso successo commerciale ottenuto dal predecessore Shark – Il primo squalo.

A dirigere il film è Ben Wheatley, regista che ha diretto in passato film come High Rise – La rivolta con Tom Hiddleston e Jeremy Irons, Free Fire o anche il recente In the Earth del 2021. Autori della sceneggiatura sono Jon Hoeber, Erich Hoeber e Dean Goergaris, che avevano già lavorato al film del 2018, mentre tra i produttori esecutivi figurano oltre a Statham anche Cate Adams, Ruigang Li, Catherine Xujun Ying, Wu Jing ed Erik Howsam.

Membro principale del cast, ovviamente Jason Statham, che torna a vestire i panni del protagonista ovvero il sommozzatore ed esploratore marino Jonas Taylor. Al lavoro per la Marina degli Stati Uniti e chiamato allo scopo di indagare su un ecosistema che è stato violato dall’essere umano, Jason finisce con l’imbattersi non solo in un megalodonte pericoloso quanto quello del primo film ma anche in altri enormi animali preistorici tra cui addirittura un dinosauro.

A completare il cast ci sono principalmente Sophia Cai e Page Kennedy, che avevano già fatto la loro comparsa in Shark – Il primo squalo. A loro si aggiungono poi anche Sergio Peris-Mencheta, Wu Jing, Skyler Samuels e Cliff Curtis, attore apparso oltre che nel primo film in tanti altri film di successo ultimo dei quali Avatar – La via dell’acqua di James Cameron del 2022.

Qui di seguito il primissimo trailer ufficiale di Shark 2 – L’abisso rilasciato nelle ultime ore dalla Warner Bros.

Shark – Il primo squalo

Shark – Il primo squalo è un film del 2018 diretto da Jon Turteltaub, noto per essere stato il regista de Il mistero dei templari – National Treasure del 2004, de Il mistero delle pagine perdute – National Treasure del 2007 e de L’apprendista stregone del 2010.

Adattamento del romanzo horror e fantascientifico del 1997 MEG scritto da Steve Alten, il film con Jason Statham si rivela anche un po’ a sorpresa un enorme successo soprattutto di pubblico. A testimonianza di ciò un incasso di quasi 530 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di circa 130 milioni.