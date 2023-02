The Machine trailer: il nuovo film con Bert Kreischer e Mark Hamill contro la mafia russa

Il film seguirà le vicende di Mark Hamill e Bert Kreischer. La storia semi – vera parlerà di mafia russa durante gli anni del college in chiave crime – comedy d’azione.

L’attore americano 71 enne Mark Hamill, celebrità di Star Wars, e Bert Kreischer, 50 anni, nella pellicola affrontano la mafia russa nel trailer del loro film The Machine. Il film è basato su una storia presumibilmente vera raccontata da Kreischer. La sceneggiatura della pellicola, infatti, è stata scritta da Kevin Biegel e Scotty Landes, basandosi sulla storia raccontata da Bert Kreischer.

La trama ufficiale del film

Il film è diretto da Peter Atencio, noto per aver diretto diverse serie TV e film, tra cui l’horror d’azione The Rig e varie commedie.

Girato ben 23 anni dopo la storia originale che ha vissuto e che lo ha ispirato, The Machine vede Bert Kreischer nel più bello di una crisi familiare con l’arrivo del padre estraniato quando arriva un fantasma del suo passato intriso di alcol: un mafioso omicida determinato a rapire di Bert per riportalo in madrepatria dove espierà i suoi crimini. Insieme, lui e suo padre devono ripercorrere i passi del suo io più giovane e feroce nel bel mezzo di una guerra tra una famiglia criminale sociopatica mentre tentano di trovare un terreno comune.

Il trailer tanto atteso dai fan

I diritti per sviluppare la storia virale in un lungometraggio sono stati acquistati da Kreischer da Legendary Pictures in tempi pre Covid, nel 2019. Il resto del cast comprende anche nomi famosi come Robert Maaser, Stephanie Kurtzuba, Jessica Gabor, Rita Bernard Shaw, Nikola Đuričko, Oleg Taktarov, Amelie Villers e Mercedes de la Cruz. Guarda il trailer!

Il film, girato in Serbia a Belgrado, è tra i più attesi: la pubblicazione è prevista per il 25 maggio in collaborazione con Sony. Bert Kreischer si è fatto conoscere grazie ai suoi speciali stand-up su Showtime e Netflix, ed il suo ultimo spettacolo comico, Razzle Dazzle, uscirà su Netflix il 14 marzo. Il suo spettacolo comico più famoso è stato quello che ha dato il titolo al film, The Machine, pubblicato nel 2016, il quale ha avuto un grande successo in gran parte grazie alla popolarità virale della storia del suo viaggio all’estero in Russia durante i suoi giorni universitari. Questo non è il primo adattamento di una storia di Kreischer per il grande schermo, in quanto anche il film di National Lampoon Van Wilder con Ryan Reynolds si è ispirato alla sua vita.