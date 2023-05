Alvaro Soler torna con il suo nuovo singolo Estivo. Ecco tutti i dettagli

Il cantante spagnolo è tornato ed è pronto a far ballare l’estate 2023 con il suo nuovo tormentone: Muero. Ecco tutti i dettagli sul singolo.

Sembra che con il cambiamento climatico e il cambio di stagioni, siano cambiate anche le date in cui usciranno i tanto attesi, derisi e aspettati tormentoni estivi. In questo miasma di sali e scendi di temperature che fa sembrare il tutto un eterna primavera, si colloca la recentissima notizia di Alvaro Soler, tornato dal freddo dell’inverno con un suo nuovo tormentone estivo tutto spagnoleggiante. Anche quest’anno infatti, il suo appuntamento con la musica non poteva mancare e di nuovo scalerà le classifiche con il suo nuovo singolo Muero, che si distingue in parte da quello a cui ci ha abituati fino ad ora l’artista di Barcellona.

Il singolo infatti è caratterizzato da un nuovo stile che predilige l’ecletticità: piccoli cambiamenti di stile che strizzano l’occhio ai ritmi più moderni e di tendenza con una nuova visione che lui stesso ha definito: “Mi sono concentrato solo su me stesso e ho iniziato a scrivere di più, come facevo prima. Da solo, al pianoforte con un foglio bianco davanti a me. Una situazione molto intima in cui ho potuto lasciarmi andare completamente. E la musica mi ha abbracciato”.

Si cambia musica per Alvaro

Il nuovo singolo Muero da subito si caratterizza per delle sonorità che rimandano molto a quelle disco e pop-latina con un sottofondo di chitarra groovy e una melodia che invita chi ascolta, a scatenarsi in pista.

Nonostante il titolo possa creare un effetto di dissociamento tra significante e significato, la traduzione letterale dallo spagnolo all’italiano Muero è “muoio dalla voglia di” e infatti il tema della canzone è quello di: “Un incontro del destino. Vedi questa persona e vuoi assolutamente conoscerla meglio. Muori letteralmente dalla curiosità di sapere di più su questa persona misteriosa. Sono estremamente sensibile a certe vibrazioni e sento subito quando sono in sintonia con gli altri. Questa canzone parla proprio di questo” come ha spiegato il cantante Alvaro Soler. Il brano è stato realizzato all’inizio del 2023 tra la Spagna e gli Stati Uniti con il produttore svedese Jakke Erixson, lo stesso che lavora anche con la cantante americana Christina Aguilera, Ava Max e RedOne.

Una vera e propria rivoluzione per il cantante spagnolo che oltre ad un nuovo logo e una nuova grafica, ci porta all’ascolto di una sua totale nuova versione artistica.