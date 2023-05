Antonella Clerici scaricata da lui: la confessione arriva in diretta | L’assurdo motivo lascia tutti a bocca aperta

Nelle ultime ore la conduttrice Antonella Clerici ha raccontato un episodio personale che ribadisce la sua posizione contro gli haters

E’ di queste ore la notizia che la foodblogger Benedetta Rossi, famosissima per le sue ricette semplici e genuine – che deve il suo successo alla sua capacità comunicativa, ma soprattutto ad una modalità di cucinare tutto con ingredienti a portata di dispensa – ha avuto uno sfogo sul suo profilo Instagram perché presa di mira da alcuni haters radical chic del mondo del food.

E così, la regina dei programmi dedicati al mondo della cucina della tv generalista, amica di sempre, ha preso le difese della blogger all’interno del suo programma, in onda su Rai 1.

Lunedì 8 maggio, Antonella Clerici, dopo aver ricordato il successo della collega, seguita sui social da più di 4,5 milioni di followers e la cui forza è proprio la vicinanza al popolo e ad una cucina “casalinga” ha dichiarato: “Vorrei dire, come ha detto bene Fabio Canino che li ha definiti gastro fighetti, che hanno stancato. Non se ne può più perché la cucina non deve essere snob, deve essere pop”.

E in occasione della disamina a difesa della blogger, ha anche raccontato un episodio che l’ha riguardata direttamente.

Un sassolino nella scarpa

Anche la conduttrice, apprezzata e stimata dal pubblico da molti anni, che ha calcato palchi di diverso livello e contenuto per il servizio pubblico radiotelevisivo, si è trovata a scontrarsi con un certo snobismo presente nell’ambiente dello spettacolo.

E il racconto è venuto a rinforzare la tesi ormai conclamata che ci sia da parte di una certa categoria di commentatori del web, anche esperti del settore, un atteggiamento di presa di distanza verso chi il mestiere lo fa con passione e dedizione, proprio rivolgendosi ad un pubblico a detta loro casalingo.

“Un cantante non venne al mio Sanremo”

“Intanto nessuno ha voluto farlo con me per tanti motivi, ma poi c’è stato un cantante di cui non dirò il nome che disse ‘non ci vado perché la Clerici sa troppo di sugo’. Bene, il sugo è stato il mio successo”, ha raccontato non nascondendo un certo fastidio sull’argomento ed aggiungendo: “Attraverso la cucina passa tanta cultura e voi radical chic ancora non l’avete capito”, facendo riferimento alla posizione elitaria che lo considera un contenuto di serie b. Poi anche lo chef Daniele Persegani, ha sottolineato che è più facile fare un piatto buono con pochi ingredienti che con tanti. E allora “viva la pappa col pomodoro”, in barba a chi, con molta probabilità, non si sarà mai cimentata neanche con un uovo al tegamino.