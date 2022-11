Antonella Elia, come si è vestita per la festa dei suoi 59 anni: sembra una ragazzina

La conduttrice Antonella Elia ha compiuto 59 anni: il look che ha scelto per la sua festa la fa sembrare molto più giovane. Ecco la foto.

Il 1° novembre Antonella Elia ha festeggiato il 59simo compleanno. Un traguardo senza dubbio importante, ma che diventa ancora più significativo se si pensa che circa quarant’anni li ha trascorsi davanti alla televisione. Classe 1963, infatti, ha iniziato a comparire nei primi spot pubblicitari negli anni ’80 e da allora la sua carriera è sempre continuata con enorme successo.

Oggi la conduttrice è una delle più importanti e famose del mondo dello spettacolo italiano. Dopo aver recitato in diverse pubblicità, ha fatto il suo debutto ufficiale in televisione come valletta nel 1990 ne La corrida, storico programma presentato dall’indimenticabile Corrado, uno dei padri della tv italiana.

Ha lavorato allo show fino al 1994, conquistando una fama enorme. In seguito, è rimasta a Mediaset, alternandosi tra Canale 5 e Mediaset. Partita come semplice valletta, inoltre, è cresciuta artisticamente sempre di più, fino a diventare una presentatrice televisiva vera e propria.

Pochi giorni fa ha compiuto 59 anni, ma avete visto come si è vestita per questa occasione speciale? Ha scelto sicuramente un look diverso dal solito, che la faceva assomigliare a una ragazza molto giovane.

Antonella Elia, il vestito che ha scelto per il suo compleanno

La bella Antonella Elia ha esplorato diversi ambienti del mondo dello spettacolo. Non ha lavorato solo sul piccolo schermo, ma non tutti sanno che ha recitato anche per il cinema e per il teatro, dimostrando di avere un grande talento e di essere un’artista senza dubbio poliedrica e flessibile.

E’ molto popolare anche sui social, infatti ha un profilo Instagram dove ogni giorno pubblica regolarmente contenuti sulla sua vita lavorativa e privata. Qui, infatti, ha più di 300mila follower e proprio con loro ha voluto condividere le foto del suo compleanno.

In occasione di questa festa speciale, la showgirl ha scelto di vestirsi una maglietta bianca con il disegno di una ballerina e una gonna rosa molto vaporosa. Si tratta di un abbigliamento molto giovanile, che le donava tantissimo. Nella didascalia delle varie foto che ha pubblicato sul social ha scritto: “Happy birthday to me. Grazie davvero a tutti“, taggando l’attore Pietro Delle Piane, che compariva nelle foto insieme a lei. Dal 2019, infatti, i due hanno una relazione e nel 2020 hanno anche partecipato insieme al reality Temptation Island, mettendo a dura prova il loro amore.