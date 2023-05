Charlene di Monaco sparita dalla scena pubbica. Sarà forse incinta?

Charlene di Monaco era scomparsa dalla scena pubblica da molto tempo ed è riapparsa in grade stile in occasione dell’incoronazione del Re Carlo III. Seppure di poche settimane la sua assenza non è passata inosservata: nasconderà una gravidanza inattesa?

Riflettori accesi in queste settimane per Charlene di Monaco. Cosa è successo? La principessa non si sarebbe mostrata in pubblico, non vista dai paparazzi da ben due settimane e più. Evento insolito, soprattutto per una reale: Charlene Wittstock è infatti la principessa consorte del principato di Monaco, sposata infatti con Alberto II di Monaco. Principato che a ben vedere è stato invitato all’incoronazione del Re Carlo III, occasione ghiottissima per la stampa scandalistica e per i paparazzi di tutto il mondo, non colta però dalla principessa la quale sembrava sparita da qualsiasi piazza e luogo del mondo. L’ultima apparizione infatti sembrerebbe essere stata quella insieme al principe Alberto, in cui entrambi avevano smentito voci che asserivano ad una crisi tra lei e suo marito.

Si è iniziato a vociferare quindi di una possibile gravidanza inaspettata: sarà forse questo il motivo dell’improvvisa sparizione?

Charlene di Monaco incinta?

La principessa in realtà aveva già espresso da tempo il volere di allontanarsi dai riflettori solo che poi era apparsa di nuovo raggiante ad un altro evento pubblico: insieme al marito e al resto della sua famiglia, la reale monegasca aveva partecipato ai Montecarlo Masters, sfruttando l’occasione per offrire al pubblico un quadro raggiante di una famigliola felice e appagata.

Sembra però che da quell’ultima apparizione, Charlene di Monaco sia sparita da qualsiasi evento pubblico. Le voci che giravano, oltre a quelle di una gravidanza, erano quelle che riguardavano il suo stato di salute: la moglie del principe infatti, ha dovuto combattere l’anno scorso contro una complessa malattia che fortunatamente sembrava essersi annientata quando lei era tornata nei mesi scorsi a corte per sbrigare le sue consuete faccende pubbliche.

Da settimane però si è diffuso il rumor sempre più insistente di una possibile gravidanza della principessa: dopo la lunga malattia, nonostante il vociare di una possibile crisi tra lei e il marito, il rapporto tra i due sembra essersi saldato nuovamente e in più occasioni i due sono apparsi in pubblico molto più affiatati di prima.

A lasciare dubbi sono però i look che la principessa Charlene ha voluto adoperare per le sue uscite pubbliche, soprattutto per quello usato nell’incoronazione del nuovo Re d’Inghilterra.

Il velo di mistero si infittisce e c’è chi ipotizza che la conferma indiretta della possibile gravidanza sia data proprio da quest’ultima comparsata in pubblico proprio perché dopo, Charlene di Monaco ha annunciato che si ritirerà per un pò, di nuovo, fuori dal gioco della stampa. Chissà.