“Mia moglie è in convalescenza”: Francesco Facchinetti, le sue affermazioni scatenano la bufera | Cosa succede

La moglie di Francesco Facchinetti è in convalescenza e dopo averlo rivelato ai followers, le sue affermazioni scatenano una vera e propria bufera, cosa sarà successo di così tanto grave?

Francesco Facchinetti ha deciso di pubblicare una foto di famiglia e quando dichiara che l’assenza della moglie è dovuta alla convalescenza, le sue affermazioni scatenano una bufera social senza precedenti. Cosa sarà successo e perché i fans si sono arrabbiati tanto per questa innocente foto?

La famiglia è importante, lo sappiamo tutti, quindi non è inusuale scattare foto e pubblicarle sui social, quando riusciamo ad incontrarci tutti insieme, magari dopo aver passato tanti anni separati. Eppure se questa può sembrare una consuetudine per le famiglie semplici, per i Vip le cose cambiano e lo sa bene il figlio di Roby Facchinetti il quale probabilmente non si aspettava un tale epilogo.

Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi

Sono passati diversi anni da quando Francesco Facchinetti, all’ora DJ Francesco, movimentava l’estate dei suoi fan, con il tormentone La canzone del capitano. È cresciuto il figlio del tastierista dei Pooh, Roby Facchinetti, il quale ha fatto il salto di qualità, diventando non solo un conduttore e cantautore italiano, ma anche un imprenditore, come dice lui visionario: “Non sono un uomo di talento, sono portato a fare troppe cose insieme, però ho un pregio: sono un visionario, riesco ad immaginare prima quello che potrà accadere”.

Francesco Facchinetti non ha avuto alti e bassi soltanto nel mondo del lavoro, ma anche in quello sentimentale, in quanto prima di incontrare la sua attuale moglie, Wilma Helena Faissol con la quale ha avuto due figli, prima di lei è passato da una storia all’altra terminate sempre con un addio, come per esempio la storia avuta con Alessia Marcuzzi dalla quale ha avuto la sua primogenita. Nonostante la rottura, i due hanno sempre avuto un rapporto civile per la loro figlia, mantenendo comunque amicizia e stima reciproca.

L’infortunio che ha scatenato il web

Come dicevamo, Francesco Facchinetti ha deciso di postare una foto di famiglia con questa didascalia: “Una felice Domenica con la mia BIG FAMILY! Perché alla fine dei conti, la famiglia è l’unica cosa che conta…Manca mia moglie che è in convalescenza”. Questa ultima affermazione ha scatenato una bufera mediatica senza senso, in quanto i followers hanno accusato Facchinetti Jr di aver mentito, in quanto la moglie, come hanno riferito era semplicemente altrove.

I commenti dei fans hanno invaso il profilo social di Francesco Facchinetti, al quale viene fatto notare che non manca solo sua moglie, ma anche sua figlia, inoltre c’è chi sostiene che alla moglie di Francesco, gli eventi in famiglia non piacciono molto. Come farà il figlio di Roby a placare gli animi? Hanno ragione loro, la moglie non è malata?