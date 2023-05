Liam Gallagher in guerra con i vicini per aver potato degli alberi

Il cantante Liam Gallagher, ex membro degli Oasis, sarebbe in combutta con i suoi vicini di casa per degli alberi troppo alti nella sua villa da 4 milioni di sterline a Londra.

L’ex membro degli Oasis Liam Gallagher è abituato da anni a litigare con personaggi altrettanto famosi, come Robbie Williams, Peter Kay e Bob Dylan. Questa volta, però, non ha avuto una discussione con un altro collega o vip, bensì con delle persone comuni con un profilo molto più basso, ma che lo conoscono bene: i suoi vicini di casa. Al centro del conflitto ci sarebbe una questione di alberi.

Come riportato dal The Sun, il cantante di Don’t Look Back in Anger, che in questo momento si è ritirato temporaneamente dalle scene per guarire da un’operazione all’anca, il tutto sarebbe scoppiato per aver dovuto tagliare degli alberi nel giardino della sua villa da quattro milioni di sterline a Londra.

I rami di questi alberi sporgevano nel giardino dei vicini, che hanno chiesto all’artista di potarli. Lui ha obbedito, ma a quanto pare non lo ha fatto volentieri.

Liam Gallagher, in lotta con i vicini dopo aver tagliato alcuni alberi storici

Alcuni giorni fa, i vicini di Liam Gallagher hanno chiesto al cantante di tagliare i rami degli alberi che sporgevano nel giardino confinante alla sua bellissima villa milionaria di Londra. Sembra che lui non avesse intenzione di farlo, ma è stato costretto, ma non finisce qua. Dal momento che si trattava di alcuni alberi storici, ha prima dovuto chiedere il permesso al comune. E ha anche dovuto pagare di tasca propria per farli potare.

Come riportato dal giornale inglese, sembra che la vita dell’ex Oasis abbia preso una piega decisamente diversa da quando è stato operato per una doppia sostituzione all’anca. “La vita di Liam era così eccitante, adesso sembra essere diventata solo molto noiosa“.

“Ha chiesto a un vicino di sporgere denuncia per alcuni rami sporgenti e ha dovuto ottenere il permesso prima di tagliarli. Sono stati alcuni mesi noiosi” ha rivelato una fonte, commentando la nuova vita da bravo cittadino intrapresa da Liam Gallagher durante il recupero dall’operazione. Tuttavia, sembra che la salute dell’artista stia migliorando. L’intervento all’anca è andato bene e adesso si sta lentamente riprendendo. Speriamo di vederlo presto tornare in studio, lasciandosi i vicini e le fastidiose questioni di quartiere alle spalle.