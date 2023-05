Capelli ricci e guance rotonde da bambina, oggi è una celebrità assoluta | Ecco di chi si tratta

Festeggia con orgoglio il suo trentaseiesimo compleanno e una foto che la ritrae bambina di fronte alle sue prime candeline da spegnere

Di strada ne ha fatta da quando era appena una bimba dai capelli rossi, lentiggini e occhi azzurrissimi che si accingeva a spegnere le sue prime candeline di fronte ad una torta tutta panna e decorazioni rosa.

Una piccola principessa che aveva di fronte tanta vita e tante ambizioni da realizzare ed oggi le festeggia con i suoi 36 anni di successi, in primis quelli personali.

Tra le imprenditrici digitali, influencer e blogger più famose e acclamate al mondo, dopo un percorso scolastico iniziato con un liceo classico e un tentativo non completato di laurearsi in Giurisprudenza all’Università Bocconi di Milano, si dedica all’attività che le procurerà fama e successo: la crescita del blog The Blond Salad.

Fondato insieme al partner di allora – Riccardo Pozzoli – dopo poco tempo raggiunge milioni di followers, conquistandoli con il racconto quotidiano di outfit e moda. Il successo ottenuto la fa volare a Los Angeles dove si trasferisce per ampliare il suo business e consacrare la carriera di imprenditrice digitale, blogger e influencer di fama internazionale.

E’ poi l’incontro con un noto personaggio del panorama musicale che firmerà un sodalizio vincente non solo nella vita affettiva, ma soprattutto per le prospettive professionali che l’unione porta ad entrambi, ora personaggi seguitissimi e amatissimi dal web e dai maggiori brand e broadcast.

“Andrà tutto bene, sii fiera di te”

L’abbiamo vista calcare il palco di Sanremo nell’ultima edizione, portando con sé la sua sicurezza ma anche i suoi piccoli difetti, sottolineati nel monologo con cui si è presentata al pubblico sanremese in una chiave intimista apprezzata, ma anche discussa da parte di chi non ha letto nella confessione trasparenza e sincerità, ma solo la piaggeria di chi voleva ingraziarsi una fetta di follower non ancora catturati dal suo magnetismo.

In alcuni passaggi del monologo, lei stessa recita: “Ciao bimba, ho deciso di scriverti una lettera e mi commuovo se ti penso, non so perché. Forse mi manchi o forse per farti vedere la mia vita: mi conoscono in tanti e mi apprezzano milioni di persone anche se non piaccio a tutti. Ma piaccio a me stessa è d è un ottimo inizio. Il tuo futuro? Renderti fiera. Faccio tutto per te, per la bambina che sono stata. Ho sempre avuto un pensiero fisso: non sentirmi abbastanza. Vorrei abbracciarti forte e se ho pensato male di te e di me, non lo meriti. Sei abbastanza e lo sei sempre stata. Se non ti sei sentita abbastanza in diverse occasioni, lo eri. E se ti sentirai ancora così non preoccuparti: è normale che lo sia. Le sfide più importanti sono sempre nella nostra testa con noi”.

Chiara Ferragni nel mezzo del cammin…

Compie 36 anni la bella Chiara Ferragni e in un post sul suo seguitissimo Instagram si dedica un pensiero “Trying to make this girl proud from 1987” – che rivolge nuovamente alla sua parte bambina, con tanto di reel di foto che la ritraggono in tenera età.

Molti i messaggi di auguri per lei che continua a riscuotere apprezzamento in qualunque nuova iniziativa si cimenti, anche insieme al marito Fedez, con cui ha costruito la sua splendida famiglia composta anche da due bambini, ma soprattutto un impero economico che consente loro di condurre una vita sicuramente al di sopra delle possibilità di molti della loro stessa fascia di età. Fortuna? Forse, ma molta capacità imprenditoriale che gli va indiscutibilmente riconosciuta.