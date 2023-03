Power Rangers: Una volta e per sempre | Il trailer dello speciale Netflix

Tornano i Power Rangers con uno speciale Netflix in streaming il 19 aprile per festeggiare 30 anni della serie tv. Ecco il trailer

A trent’anni dall’uscita, torna sul piccolo schermo la serie tv che ha segnato un’intera generazione: Power Ranger: Una volta e per sempre saranno per un’ultima volta in streaming su Netflix per farci avere un tuffo al cuore e, si spera, per far sognare anche le nuove generazioni che di loro magari non hanno mai sentito parlare. I power Ranger sono stati il mito per molti ragazzi cresciuti dagli anni ’90 ai primi 00′, ora tornano in tv dal 19 aprile con uno speciale Netflix creato per celebrare i 30 anni della serie tv. Riunirà vecchi colleghi che negli anni hanno vissuto i panni dei Power Ranger nella serie composta da 145 episodi.

Torneranno riverstire i loro vecchi ruoli nei panni di Blue Ranger Billy, David Yost e Walter Emanuel Jones invece per Black Ranger Zach.

Power Ranger: Una volta e per sempre. La trama dello speciale

Ispirato all’iconico mantra del franchise secondo cui “una volta Ranger, per sempre Ranger”, lo speciale vedrà tornare nei loro vecchi costumi diversi attori che li hanno impersonati in passato.

La sinossi ufficiale di Power Ranger: Una volta e per sempre recita così: “Trent’anni dopo che il saggio e potente Zordon ha formato i Power Rangers, la squadra si ritrova faccia a faccia con una minaccia conosciuta del passato. Così nel pieno di una crisi globale, i guerrieri sono chiamati ancora una volta a essere gli eroi di cui il mondo ha bisogno”. Nel cast, oltre agli storici Blue Ranger e Black Ranger, faranno parte anche Steve Cardenas che nella serie aveva impersonato il secondo Power Ranger, Red Ranger Rocky nella seconda stagione e Karan Ashley che invece, sempre nella seconda stagione, rivestiva i panni del Yellow Ranger Aisha. Presente anche Catherin Sutherland, la seconda Pinke Ranger Kat nella terza stagione, oltre ad alcune comparsate appartenenti alla serie ufficiale: Barbara Goodson che doppiò la cattiva Rita Repulsa e Richard Horvitz, altro doppiatore per il loro aiutante AI Alpha 5.

Tra gli assenti invece dobbiamo contare l’originale Yellow Ranger Trini, interpretato da Thuy Trang sfortuntamente morta in un’incidente d’auto nel 2001 a soli 27 anni, e l’originale Green Ranger Tommy il cui ruolo era ricoperto da Jason David Frank, anche lui scomparso lo scorso novembre.

Al posto di Thuy Trang ci sarà però sua figlia, Charlie Kersh nei panni di un nuovo personaggio dal nome di Minh.