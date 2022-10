Romina Power, chi c’è nel suo cuore dopo Albano: “Non voglio morire sola”

La cantante americana Romina Power ha parlato della sua vita sentimentale: Albano non è l’ultimo uomo del suo cuore.

Senza dubbio Romina Power e Albano Carrisi sono stati una delle coppie più belle della storia del mondo dello spettacolo, in senso lavorativo e privato. I due si erano sposati nel 1969 e si sono poi separati nel 1999, dopo trent’anni di matrimonio e aver avuto quattro figli. Dopo il divorzio, lui ha ricominciato una nuova vita con Loredana Lecciso, ma cosa sappiamo invece di lei?

I due artisti sono stati insieme per circa trent’anni e all’epoca erano indubbiamente una delle coppie più innamorate dell’ambiente televisivo. La loro unione si rivelò un successo non solo dal punto di vista sentimentale, ma anche lavorativo: insieme, infatti, hanno formato un duo canoro che si è esibito per tanto tempo.

Di recente, i due sono tornati a cantare insieme e a dividere il palcoscenico, tanto che qualcuno sperava che fossero tornati insieme anche come coppia. Ovviamente non è andata così, ma l’attrice ha voluto chiarire una cosa fondamentale: il cantante pugliese non è l’ultimo uomo che ha avuto. Anche la sua vita sentimentale è andata avanti e dopo Albano ci sono stati altri uomini. Ma chi c’è adesso nel suo cuore?

Romina Power, la vita sentimentale dopo Albano

Qualche anno dopo il divorzio, Albano Carrisi ha intrapreso una relazione con la showgirl Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto altri due figli. La storia ha avuto alcuni alti e bassi, ma oggi sono molto felici: un ritorno di fiamma con Romina Power appare assai improbabile.

Ma cosa sappiamo, invece, della vita privata dell’ex moglie? In un’intervista a Verissimo, lei ha spiegato che non intende morire sola: ci sono stati altri uomini dopo il cantante e ha sempre creduto all’amore. “Quando mi sono separata avevo 50 anni. Ci sono stati tanti corteggiatori e con qualcuno ho avuto una storia. Uno in particolare, ma la libertà non ha prezzo e una volta che la si assapora è difficile farsi condizionare di nuovo. E poi quando si hanno tanti amici, figli e nipoti la vita è già piena e ricca“.

L’artista conduce una vita più riservata rispetto all’ex compagno, ma al momento sembrerebbe single. Nonostante ciò, continua a credere nell’amore e non vede l’ora di conoscere un altro uomo in grado di farle battere il cuore. A Ogni è un altro giorno ha dichiarato: “Spero di non finire la mia vita sentimentale da sola“.