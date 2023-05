Monica Leofreddi, la verità confessata a cuore aperto: “Uscita di scena drammaticamente”

È una confessione drammatica quella che ha rilasciato a cuore aperto Monica Leofreddi. È stata un’uscita di scena che nessuno si aspettava e che sicuramente non si meritava, ha vissuto nella solitudine.

Uscita di scena drammatica, Monica Leofreddi confessa una verità a cuore aperta che per molti è considerata scomoda. Sicuramente non se lo meritava, hanno agito alle sue spalle e lei aspettava quel cambiamento che non è mai avvenuto, gettandola in una profonda solitudine.

Monica Leofreddi per chi non lo sapesse è stata la musa che ha ispirato Antonello Venditti per il brano, Ogni volta, dedicato proprio alla conduttrice, la quale ha avuto una relazione con il cantante, dal 1985 al 1994.

Cosa sappiamo di Monica Leofreddi?

La conduttrice televisiva Monica Leofreddi, nata a Roma nel 1965, ha sempre saputo quale fosse il suo lavoro dei sogni e si è buttata a capofitto in questo suo obiettivo per fare in modo che si potesse realizzare. Ha iniziato infatti da giovanissima, nel 1982 il suo primo ruolo come conduttrice sportiva per una piccola emittente romana, approdando poi alla Rai due anni dopo, conducendo il programma Le regole del gioco.

Da lì in poi passò da un canale all’altro sempre di mamma Rai conducendo diversi programmi, come per esempio Indovina chi viene a cena, Unomattina, I cervelloni, Piazza grande e così via. Per quanto riguarda la sua vita privata, dopo la fine della relazione con Venditti, nel 2004 ha incontrato quello che sarebbe diventato poi suo marito nel 2015, Gianluca Delli Ficorelli, nonché padre dei suoi due figli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Leofreddi (@monicaleofreddi_official)

La triste confessione di Monica Leofreddi

Monica Leofreddi ha condiviso un post sui social, con la sua verità, rilasciata a cuore aperto, parlando della triste uscita di scena della povera Lady Diana. Nel giorno dell’incoronazione di Re Carlo III, anche la nota conduttrice ha voluto dire la sua su tutto quello che concerne la Royal Family.

La Leofreddi si è concentrata sull’ingresso in solitaria del Duca del Sussex, Harry: “…ho seguito in tv la favola senza lieto fine dell’incoronazione triste. Scelgo Harry che entra solo nell’Abbazia di Westminster, sono un’inguaribile romantica e mi piace pensare che ci fosse Diana al suo fianco…”.

Purtroppo, come ha giustamente dichiarato Monica Leofreddi, Lady Diana e i suoi figli sono stati sfortunati, per via di quell’attuale Re che avrebbe sicuramente intrapreso una strada diversa se sua mamma Elisabetta gliel’avesse permesso, in quanto lo sappiamo tutti per Re Carlo III la metà della sua mela è sempre stata la Regina Camilla, Lady Diana era solo la sfortunata “maschera” con cui fare felice l’ex Regina d’Inghilterra.