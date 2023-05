Megan Gale, dopo tanto tempo la triste notizia | Non meritava una fine del genere

Povera Megan Gale, non meritava una fine così, dopo tanto tempo spunta l’indiscrezione sulla triste notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire. Sarà stato questo avvenimento a farle dire addio alla sua carriera?

Megan Gale è sempre stata considerata dal popolo italiano, una sorta di meteora, in quanto è spuntata dal nulla, ha avuto un successo enorme negli anni ’90 e poi come il corpo celeste, dopo aver terminato la sua attività è sparita dai radar. Ma cosa sta facendo adesso il famoso volto noto?

La vita di Megan Gale

Alla nuova generazione probabilmente il nome di Megan Gale non dice molto, ma per chi negli anni ’90 c’era, queste due parole danno ancora un grosso sussulto. Una tra le donne più belle di sempre, motivo per cui è stata considerata un’icona sexy, Megan si è fatta conoscere grazie al noto spot televisivo dell’allora compagnia telefonica, Omnitel. Era il 1999 quando i suoi occhi verdi iniziarono a fare innamorare i maschietti di tutto il Paese e da quel momento la Gale iniziò ad apparire in diversi spot televisivi, sulle passerelle dei noti brand di moda, nonché come attrice in diversi film italiani in modo massiccio.

Il suo successo terminò nel 2005, quando Megan Gale decise di tornare nel suo Paese di origine, cioè l’Australia e così quella top model che divenne presto il simbolo italiano piano piano sparì dalle scene, ma non dai cuori dei suoi fans. Anche se i social all’epoca non esistevano, di followers la modella ne conquistò molti fin dagli esordi.

La triste storia della modella australiana

Dopo tanti anni, la nota modella e attrice australiana di 47 anni, fa una rivelazione molto triste, l’Italia l’ha ingannata come ha dichiarato in una recente intervista e per quanto la donna ama il nostro Paese, questo aneddoto non glielo perdonerà mai. Come ha appunto raccontato, tra i diversi film a cui ha preso parte in quegli anni, durante la registrazione di Vacanze di Natale di Carlo Vanzina, l’attrice aveva espressamente negato il suo consenso alle scene di nudo.

Ma questa sua richiesta non fu accolta come ha dichiarato, riferendosi alla famosa scena di lei sotto la doccia: “…dopo di me rifecero la scena con una controfigura completamente nuda. Mi sentii ingannata, anche perché lo scoprii alla première…Quando poi vidi il film completo capii tutto”.

Questo inganno probabilmente fu la “ciliegina sulla torta” che fece prendere la decisione a Megan Gale di tornarsene a casa in Australia in cerca di una vita più tranquilla, infatti in seguito mise su famiglia con il suo attuale marito, Shaun Hampson, dal quale ha avuto due figli. Oggi Megan è felice, continuando a sfilare e a collaborare per diversi brand famosi di beauty e moda, nonché gestisce la Dollywood Daylesford, fondata da lei, in veste di affittacamere per le vacanze.