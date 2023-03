Chris Rock contro Megan Markle: “Tutti cercano di fare la vittima”

Chris Rock di nuovo nell’occhio del ciclone. Questa volta si è scagliato contro Megan Markle durante uno speciale Netflix: “E’ la famiglia reale! Tutti quanti cercano di fare la vittima”.

L’attore e stand up comedian americano Chris Rock ha salvato parte del suo materiale più spinoso, nel suo speciale standup live Netflix, per la famosissima coppia californiana: lo scorso sabato infatti, il comico si è scagliato contro gli ex reali, Harry e Megan Markle.

Lo spettacolo si è aperto con Chris Rock che, a un anno di distanza dallo slapgate, ovvero lo schiaffo che Will Smith gli ha tirato in diretta durante la cerimonia degli Oscar, ha deciso di rivelare i retroscena nel suo speciale Netflix: “Chiunque dica che le parole fano male non ha mai preso un pugno in faccia. Mi hanno schiaffeggiato un anno fa ma sento ancora dolore, mi fischiano le orecchie. non sono una vittima ma Will Smith è molto più grosso di me, ha perfino interpretato Muhamad Ali, Pensate che io abbia fatto audizioni per quella parte?”.

Queste le parole con cui apre lo spettacolo dal titolo Oltraggio Selettivo, nome ispirato proprio alla faccenda del famoso schiaffo perché Smith si offende ma in modo selettivo, come spiega il comico.

I commenti contro Megan

Dopo però aver archiviato lo slapgate, Chris Rock ha cambiato argomento, sempre però legandosi al titolo del suo speciale, ha cambiato oggetto dei suoi attacchi e ha puntato la duchessa di Sussex e la sua intervista nello show di Oprah Winfrey in cui accusava i reali di razzismo.

Il comico ha fatto finta di indignarsi, facendo il verso alla duchessa Megan Markle, e l’ha presa in giro dicendo: “ Ma come, non sapeva chi erano?! Di che cosa sta parlando? E’ la famiglia reale, sono loro i razzisti originali, hanno inventato il colonialismo!”. Riferendosi poi al fatto che qualcuno in famiglia avesse chiesto di che colore sarebbe stata la pelle del loro primo figlio Archie, Chris Rock sbotta: “Questo non è razzismo! E’ roba da suoceri. Perfino le persone di colore vogliono sapere come sarà la pelle dei loro figli e nipoti. Meghan sembra una brava persona ma ha vinto alla lotteria, la sua pelle è molto chiara. ” .

Conclude poi dicendo che: “Meghan, se volevi essere accettata da una famiglia bianca doevi sposare un Kardashian, perché loro prendono tutti”.