Hai capito Veronica Lario! Oggi è dimagrita moltissimo e a 66 anni sembra una modella

L’ex seconda moglie di Silvio Berlusconi di recente è tornata nel mirino della cronaca rosa poiché è apparsa in pubblico per il nipotino Emanuele Silvio che è la luce dei suoi occhi. Sempre bellissima ed elegantissima, oltre che di gran classe.

Avete mai visto Veronica Lario in costume da bagno? L’ex seconda consorte di Silvio Berlusconi non ama condividere la sua vita privata con i media, ancor di più sui Social, ma un vecchio scatto la ritrae al mare, in un momento di pace e di mera relax , ed evidenzia la sua forma assolutamente impeccabile. Che dire, una nonna al top a 66 anni!

Oltre trent’anni fa il nome di Veronica Lario si è legato indissolubilmente a quello di Silvio Berlusconi nel momento in cui sono arrivati insieme all’altare. Hanno pronunciato il fatidico sì, poi tristemente cancellato- un po’ a sorpresa- con il divorzio tempo dopo. La loro storia d’amore ha catturato l’occhio indiscreto della cronaca rosa in men che non si dica, visto che per lei lui aveva lasciato la prima consorte, ma poi i due hanno presto ben presto strade separate e per molto tempo non si è più sentito parlare dell’ex attrice che con il suo innato fascino e la sua fulgida bellezza ha incantato milioni di uomini.

E’ legatissima ai suoi figli

Veronica Lario è davvero molto ma molto legata alla sua famiglia nonostante i precedenti con Silvio Berlusconi e cerca di essere sempre presente per i suoi figli che sono la sua più grande ricchezza. L’ha ampiamente dimostrato qualche settimana fa, partecipando al battesimo del piccolo Emanuele Silvio, figlio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. La cerimonia si è svolta nella basilica di Sant’Ambrogio e i paparazzi del settimanale Chi, diretto dal sempre accorto Alfonso Signorini, ora ancora una volta al timone del Grande Fratello Vip, hanno immortalato lo specialissimo momento in alcuni scatti. Oltre a Veronica Lario, era presente l’ex marito con la sua nuova compagna, la giovane e splendida Marta Fascina. Come riporta il magazine, tra le due ci sarebbe stato un saluto cordiale e nulla più.

Bellissima in costume da bagno

E, nonostante i dissapori passati, particolarmente gustosi e numerosi, tra i due, un altro gossip vedrebbe Veronica Lario mettere le mani su una preziosa proprietà immobiliare. Si tratta di Villa Sada di Lesmo, che si trova non molto lontana dalla Villa Gernetto dove il suo ex marito organizza di solito eventi a carattere istituzionale. La proprietà si estende per quasi 1900 metri quadrati, ma pare che per il momento lei non ci vivrà. Tuttavia, potrebbe anche cambiare idea, no?

Nel frattempo sul Web circolano alcuni scatti che evidenziano il fisico di Veronica Lario. L’avete mai vista in costume da bagno? In una foto pubblicata da Novella 2000 tempo fa, la donna indossa un costume intero bianco a fantasia floreale lilla che esalta come si deve le sue forme. Ha perso svariati kg, a quanto pare 5, ed è apparsa più in forma che mai, oltre che bellissima. Una nonna bellissima!