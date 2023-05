Nina Moric, chi se la ricorda da giovanissima? Adesso sembra un’altra | Il prima e dopo è sconvolgente

Chi si ricorda com’era Nina Moric da giovanissima? Da allora la showgirl è cambiata moltissimo, sembra un’altra, il prima e dopo messi a confronto sono sconvolgenti.

Ma voi Nina Moric da giovanissima, ve la ricordavate com’era? Dopo aver visto le sue foto del prima e del dopo messe a confronto, possiamo dichiarare senza indugi che sembra un’altra persona, il cambiamento è sconvolgente. Voi come la preferivate? Diciamo che ci sono pareri contrastanti sul web, in quanto a molti piaceva com’era prima dei vari ritocchini del chirurgo plastico, ad altri invece piace più la nuova Nina.

Quel che certo è che Nina Moric non si fa abbattere dai commenti, lei decide qual è l’immagine che vuole vedere riflessa nello specchio e di conseguenza agisce. Alla fine bisogna sentirsi bene con noi stessi e se lei è appagata dalla sua figura, chi siamo noi per giudicarla? Ognuno con il suo corpo alla fine può farci quello che vuole.

La vita di Nina Moric

Nina Moric è una modella e showgirl nata a Zagabria nel 1976, inizialmente si era iscritta a Giurisprudenza, ma in seguito abbandonò la facoltà per intraprendere la sua strada di modella. La sua fortuna iniziò quando si trasferì a Milano, qui fu notata da grandi stilisti, per cui iniziò a sfilare, parliamo di Versace, Cavalli, Calvin Klein, Valentino e tanti altri big del settore. Parallelamente portò avanti anche la sua carriera nel mondo della televisione, partecipando a programmi televisivi famosi come per esempio Il Bagaglino, Live non è la D’Urso e così via.

Se con la sua carriera lavorativa andava “forte”, con la vita sentimentale non ha avuto la stessa fortuna, riempendo le pagine dei rotocalchi per le sue storie travagliate e poi naufragate con personaggi quali Fabrizio Corona, dal quale ha avuto anche un figlio, Carlos Maria Corona, Luigi Mario Favoloso e Massimiliano Dossi.

Com’è oggi Nina Moric?

In questo prima e dopo di Nina Moric, il cambiamento è visibile ad occhio nudo, sembra quasi un’altra persona, il mutamento di quando era giovanissima, è sconvolgente. Nonostante gli innumerevoli ritocchini dal chirurgo plastico, dei quali la Moric ha sempre parlato senza nascondersi, pare che finalmente la showgirl abbia trovato un po’ di stabilità.

Nonostante avesse dichiarato a Verissimo di aver chiuso con gli uomini, Nina Moric attualmente sta frequentando il critico d’arte Daniele Radini Tedeschi e pare essere finalmente felice. A proposito di arte, la Moric ha da poco consacrato in suo debutto come pittrice, ricevendo addirittura i complimenti da Vittorio Sgarbi.