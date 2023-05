“I medici non capivano…”: Dramma Paola Perego | Il male silenzioso che l’ha colpita

Il male silenzioso che ha colpito Paola Perego è stato un dramma, i medici non capivano e per lei è iniziato l’oblio. Si pensa sempre che a noi non possa mai accadere niente, che le cose succedono solo agli altri, però purtroppo la malattia è sempre dietro l’angolo.

Dramma per Paola Perego, i medici non capivano e un male silenzioso intanto la colpiva e la consumava giorno dopo giorno. Non è facile andare avanti con un “compagno di vita” così scomodo, che ti rende la vita impossibile da cui purtroppo è difficile allontanarsi. Le persone mascherano bene il proprio stato d’animo, ma in realtà soffrono più di quello che danno a vedere.

Paola Perego è la famosa conduttrice televisiva, imprenditrice ed ex modella italiana, nata a Monza nel 1966, figlia di Alice e Pietro Perego, morto di Covid nel 2020. All’inizio della pandemia, in molti hanno lasciato i propri cari, proprio perché questo virus nefasto agiva in maniera del tutto imprevedibile. La conduttrice con un post strappalacrime aveva infatti parlato del dolore del distacco improvviso e salutando il suo congiunto aveva detto: “Però adesso ti immagino sorridente, papà…”.

L’escalation di Paola Perego

Paola Perego ha sempre saputo di voler lavorare nel mondo dello spettacolo, ha così iniziato giovanissima a sfilare come modella, per poi passare alla televisione, prima con ruoli minimi, con la classica gavetta che hanno dovuto affrontare tutti in quel mondo, fino ad arrivare alla conduzione di programmi molto importanti.

Ha lavorato per tutte le emittenti televisive più importanti, passando da un programma all’altro nel corso degli anni, come per esempio Autostop, Record, Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia, Lo show dei record, Wind Music Awards e così via. È stata sposata per diversi anni con Andrea Carnevale, dal quale ha avuto due figli, in seguito, nel 2011 si sposa con Lucio Presta, il manager tanto chiacchierato per il “caso Heather Parisi“.

La malattia invisibile di Paola Perego

Paola Perego, ha raccontato di quel male silenzioso che l’ha colpita diverso tempo fa, sta parlando degli attacchi di panico e ansia che sono subentrati quando lei aveva 16 anni. Da quel momento la sua vita è stata un inferno, in quanto i medici non capivano, se oggi la medicina si è sensibilizzata di più su questo argomento, all’epoca non c’era rimedio. Addirittura la Perego dalla disperazione, arrivò ad auto lesionarsi, per sentire così un dolore diverso da quello che l’ansia le faceva provare.

Per molto tempo ha pensato che l’unico rimedio per smettere di soffrire sarebbe stato quello di morire, fortunatamente però non ha mollato e adesso dopo tanti anni, ha finalmente trovato la via della rinascita. Ecco cosa ha dichiarato in merito la Perego: “𝑁𝑜𝑛 𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑣𝑜 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑠𝑖𝑎, 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑣𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑚𝑜𝑟𝑖𝑟𝑒. 𝑉𝑜𝑙𝑒𝑣𝑜 𝑢𝑛 𝑑𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑓𝑜𝑠𝑠𝑒 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑖𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖, 𝑐ℎ𝑒 𝑎𝑙𝑙’𝑒𝑝𝑜𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑣𝑎𝑛𝑜 𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖 𝑑𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑒 𝑚𝑖 𝑑𝑖𝑐𝑒𝑣𝑎𝑛𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑒𝑣𝑜 𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒”.