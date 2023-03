Fabrizio Corona e il messaggio da lacrime per il figlio Carlos: tutto il web si è commosso

Fabrizio Corona, commuove il web e i suoi followers con un messaggio dolcissimo dedicato al figlio Carlos Maria.

I fan di Fabrizio Corona sanno quanto lui sia legato al figlio Carlos e quanto tutte le sue aggressività si sciolgano come neve al sole al cospetto dell’erede.

Fabrizio è da sempre molto affettuoso col figlio Carlos, avuto con Nina Moric l’8 agosto del 2002, spesso trovatosi conteso tra i due discussi genitori per via di una separazione tortuosa e nient’affatto indolore. Nelle ultime ore si sta di nuovo parlando di Fabrizio Corona per via di un post “a cuore aperto” che il famoso (ex) paparazzo ha dedicato al figlio Carlos, in modo assolutamente inaspettato e toccante nel giorno della Festa del papà.

L’esposizione mediatica di un padre come Corona, da sempre interessato a far parlare di sé, dapprima attraverso il piccolo schermo poi sfruttando la maestosità virale – e gratuita – dei social, di sicuro traccia un imprinting su un ragazzo ora ventenne, che ne ha già viste di tutti i colori da parte dei suoi genitori.

Carlos sulle orme del padre

Ed è forse questa retaggio, l’alea del nonno Vittorio giornalista, mista alla sfrontatezza e vulnerabilità del padre Fabrizio, ad aver condizionato la scelta di Carlos negli studi di Lettere e Filosofia a La Cattolica di Milano.

Nel percorso che lo porterà a conseguire la laurea, Carlos Maria ha già piazzato le basi per un “backup” professionale prospettandosi un guru dei social network, in particolare di Instagram, dove è già un influencer con oltre 200 mila follower e si diverte a postare capi d’abbigliamento, suoi e del padre.

Peace & Love

In quest’ultimo periodo la famiglia Corona sembra aver ritrovato la pace, tanto da mostrare pochi mesi fa un affiatato quadretto familiare durante una vacanza in Puglia. L’ex paparazzo non ha mai nascosto un amore incondizionato per il figlio, così diverso da lui nel carattere e per questo ancor più speciale, ma questa volta gli ha dedicato un messaggio davvero toccante.

Proprio nel giorno della Festa del papà, lo scorso 19 marzo, Corona Senior ha postato sui social una vera e propria dichiarazione d’amore per il figlio, costellandola di una raccolta di foto in cui è insieme a lui, durante tutto il percorso di crescita fatto insieme fino ad ora: “Caro Carlos, grazie per quello che mi dai. Sei certamente migliore tu come figlio che io come padre. Sempre preso da me stesso, sempre in bilico su bordo del precipizio, abbiamo attraversato questi anni.. nonostante le mie assenze. Ho cercato di darti tutto quello che il destino mi ha tolto.. non ho mai avuto un modello di riferimento, ho dovuto idealizzare il mio papà che ancora mi parla e mi da indicazioni da lassù. Carlos, grazie per ciò che sei, grazie per la tua purezza e per la tua onestà. Se il mio unico futuro, tu e poche altre persone… Imparo ogni giorno e ogni giorno starò al tuo fianco. Papà”. Una lunga confessione che può indurre a pensare che forse il ruolo del controverso personaggio pubblico possa cedere il passo a quello di padre.