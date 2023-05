Jennifer Lopez parla di Ben Affleck papà e compagno | Ecco cosa pensa di lui

Jennifer Lopez intervistata a The View racconta di Ben Affleck padre e di quanto sia unico con i loro 5 figli

Le cose sembrano andare a gonfie vele tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Dopo il loro matrimonio celebrato in Georgia il 20 agosto del 2022, Mr e Mrs Affleck si godono la numerosissima famiglia allargata, costituita dalla coppia più 5 figli avuti reciprocamente dai precedenti matrimoni.

Non deve essere semplice aver a che fare con 5 ragazzi in età adolescenziale, soprattutto quando sei un genitore acquisito e non biologico. Ma Ben sembra cavarsela benone e la sua propensione alla paternità è un toccasana per una donna latina come JLo, che siamo certi lo avrà scelto di nuovo anche per questa sua sensibilità genitoriale.

Ne ha parlato lei stessa di recente in una intervista rilasciata durante un’apparizione a The View dove lo ha letteralmente definito un padre perfetto, così abile nel balance tra autorevolezza e dolcezza da farle scendere le lacrime agli occhi.

Le parole al miele di JLo per Ben Affleck

“È un papà fantastico. Mi fa lacrimare gli occhi. È onestamente il miglior papà che abbia mai visto. È così coinvolto, mi insegna come interagire con i bambini a volte”. E ancora: “un papà presente, amorevole e a cui importa”, così lo ha definito Jennifer. Investendolo del ruolo di un padre che tutti chiederebbero.

“È così in sintonia, è comunque un ragazzo così brillante, come se avesse così imparato così tante cose, e puoi solo dire quando ha avuto i suoi figli, ha letto ogni libro e tutto ciò che potresti imparare sui bambini, si applica, è presente ed è tutto ciò che puoi chiedere, è un papà presente, amorevole che si prende cura di te e che si fa vedere ogni singolo giorno, ed è quello che è”. Grande commozione alla fine di queste parole per la pop star che con Ben ha oggi da gestire i gemelli quindicenni Emme e Max avuti con il suo ex marito Marc Anthony, Violet 17, Seraphina 14, Samuel 11 , che Ben ha avuto dal suo precedente matrimonio con Jennifer Garner.

Famiglia allargata, grandi spazi

Non è un mistero che i signori Affleck siano alla ricerca da tempo di una dimora da sogno per la loro bella famiglia e che temporaneamente stiano alloggiando nella villa di Bel Air di JLo, che il mese scorso ha messo in vendita per 42,5 milioni di dollari.

Dopo aver visitato diverse ville, chiaramente dalla metratura chilometrica, sembra che i due si stiano facendo allettare da uno stile europeo. Proprio di recente, lo stesso Affleck, intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa aveva dichiarato il loro amore per il design e lo stile italiano, che vorrebbero riportare anche nella loro dimora famigliare. Del resto, la bella JLo è ora anche testimonial del noto brand di intimo Intimissimi e nello spot alloggia in uno splendido casale dal gusto tutto nostrano. Chissà che non decidano di scegliere l’Italia come fissa dimora…