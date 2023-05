“Ci mancherai…”: Carolyn Smith, il lutto fa male all’anima | Una perdita gravissima

Carolyn Smith e quel lutto dolorosissimo che fa male all’anima, ci mancherà, perdita gravissima, un personaggio pubblico di cui sentiremo la mancanza. Queste cose non dovrebbero mai succedere.

Il lutto fa veramente male all’anima, ma il dolore per Carolyn Smith è veramente forte da gestire, ci mancherà molto. Sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato prima o poi ma diciamo che un po’ tutti hanno messo la “testa sotto la sabbia” pur di non pensarci, una perdita gravissima è quella da poco annunciata. Non ci sarà nessuno che potrà rimpiazzare questo noto personaggio famoso, le nuove generazioni potranno soltanto prenderne esempio.

Carolyn Smith è la famosa ballerina, coreografa e personaggio televisivo britannica, nata a Glasgow nel 1960. Dal 2007 è conosciuta anche nel nostro Paese in quanto è una presenza fissa in veste di giuria, al noto programma della Rai, condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle.

La malattia è tornata…

Per Carolyn Smith, il suo lavoro come ballerina inizia in tenera età, in quanto indossa le sue prime scarpette a 5 anni e da quel momento ha ottenuto un successo dopo l’altro, grazie alle diverse gare e competizioni a cui partecipò. In seguito si trasferì in Italia, dove aprì non solo nel nostro Paese, ma anche in altri Stati, la sua famosa scuola di danza, Carolyn Smith Dance Academy.

Come già anticipato, dal 2007 collabora a stretto contatto con Milly Carlucci, facendo parte della giuria fissa di Ballando con le stelle. Nel 2015 purtroppo ha annunciato di avere un tumore al seno, purtroppo recidivo già per la terza volta, come aveva dichiarato la stessa Smith, qualche tempo fa ai microfoni di Domenica In, a Mara Venier. La donna visibilmente provata sostiene di essere stanca non solo fisicamente ma anche mentalmente e spera che presto la scienza possa fare qualche passo avanti per questa malattia ancora purtroppo incurabile.

Proprio per via della sua malattia, Carolyn Smith è diventata testimonial dell’AIRC per sensibilizzare non solo sull’argomento ma anche come supporto alle altre donne malate che si sentono sopraffatte dal tumore.

La grave perdita per Carolyn Smith

La giurata di Ballando con le stelle, Carolyn Smith, ha condiviso un toccante post, condividendo il dolore per quella perdita gravissima, che mancherà a tutti. Il lutto fa male all’anima e lo sa bene la coreografa, la quale ha salutato il suo alter ego inglese, Len Goodman, ex giudice dei programmi di ballo Dancing With the Stars e Strictly Come Dancing.

Goodman è morto a 78 anni per via di un tumore alle ossa e la Smith ha voluto salutarlo con queste parole commoventi con un post social che gli ha dedicato sul suo account:

“RIP e condoglianze alla sua famiglia. È stato il primo e più autentico giudice…Len ci mancherai ma non ti dimenticheremo mai amico mio.”