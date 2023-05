Kevin Costner: divorzio con Christine Baumgartner dopo 18 anni di matrimonio

L’attore pronto a divorziare dopo 18 anni da Christine Baumgartner.

Kevin Costner e Christine Baumgartner hanno deciso di divorziare dopo ben 18 anni di matrimonio. Dopo quasi 19 anni di matrimonio, Kevin Costner e Christine Baumgartner hanno deciso di divorziare, con le pratiche che sono state già avviate dai due diretti interessati. A rivelare la notizia è stato direttamente il portavoce ufficiale dell’attore.

Il divorzio di Kevin Costner: l’annuncio del suo portavoce

Kevin Costner iniziò a frequentare Christine Baumgartner, non solo modella ma anche designer di borse, nel lontano 1998. Da lì i due hanno dato inizio ad una lunga e felice storia d’amore, arrivando di conseguenza a sposarsi nel 2004 nel ranch dell’attore in Colorado.

Il matrimonio è proseguito negli anni a gonfie vele. Costner e Baumgartner hanno avuto da questa loro unione anche due figli, rispettivamente di 14 e di 15 anni, e ancora un’altra figlia di 12. Per Kevin Costner si è trattato inoltre del secondo matrimonio dopo quello di quasi sedici anni con Cindy Silva conclusosi sempre con un divorzio nel 1994: dalla sua prima moglie Costner aveva avuto altri tre figli, cui se ne aggiunge anche un altro nato da una precedente relazione con Bridget Rooney.

Tornando all’attuale situazione, ad annunciare in via ufficiale il divorzio tra Costner e Baumgartner è stato il portavoce dell’attore, ovvero Arnold Robinson. Queste le dichiarazioni da parte di quest’ultimo:

“Con grande tristezza si sono venute a creare queste circostanze totalmente al di fuori del controllo di Kevin Costner, che si è visto dunque costretto ad optare per la soluzione del divorzio. A questo punto chiediamo che la sua privacy oltre che quella di Christine e dei suoi figli venga rispettata nel corso di questo momento così difficile“.

I motivi del divorzio

La richiesta di divorzio sarebbe stata presentata da Christine Baumgartner lo scorso lunedì. Tra i motivi principali della dolorosa scelta ci sarebbe anche la partecipazione dell’attore alla serie western Yellowstone, un impegno lavorativo che dal 2018 starebbe impedendo a Costner di essere presente in ambito familiare.

Oltre a ciò ci sarebbe però ovviamente anche tanto altro, con la donna che avrebbe anche già chiesto l’affidamento congiunto dei tre figli.

I nuovi progetti di Kevin Costner

Quella di Kevin Costner è una carriera lunga e leggendaria. L’attore è salito alla ribalta sul finire degli anni ’80 grazie al capolavoro di Brian De Palma The Untouchables – Gli Intoccabili per poi diventare, negli anni ’90, una vera e propria celebrità di Hollywood.

Tra i film di successo in cui ha recitato è impossibile non menzionare Balla Coi Lupi, pellicola diretta dallo stesso Costner in grado di aggiudicarsi sette statuette ai Premi Oscar del 1991 e valsi all’attore i trionfi nelle categorie di miglior film e miglior regista oltre ad un’altra candidatura per il migliore attore protagonista.

Tra gli ultimi progetti importanti dell’attore vi è poi la serie tv, ancora in corso, Yellowstone, che vede Costner nei panni del protagonista John Dutton e di cui sono al momento in corso di svolgimento le riprese della seconda metà della quinta stagione. A ciò si aggiunge infine un altro ambizioso lavoro portato avanti da tempo, ovvero quello del western Horizon: Parte Due: Costner si occuperà della regia e della produzione, e in programma dopo quelle del primo capitolo ci sono già le riprese anche della terza e della quarta parte.