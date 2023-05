La riconoscete la “Zingara” della Luna Nera? Irriconoscibile

Chi si ricorda di Cloris Brosca? Era la super “Zingara” della Luna Nera, il programma televisivo della Rai tanto amato in passato, ecco come si è ridotta oggi è irriconoscibile. Siamo curiosi di sapere, dopo che vi avremmo mostrato la sua foto di oggi, in quanti l’avrebbero riconosciuta senza un aiutino?

Ecco com’è oggi Cloris Brosca, la “Zingara” della Luna Nera, chi di voi se la ricorda? Come si è ridotta oggi è totalmente irriconoscibile dal passato, farete fatica a riconoscerla, fate tabula rasa nel vostro cervello di come ve la ricordavate.

“Io son la Zingara che fa le carte, e dalle carte dipende la sorte. Tu con me ribaltarla potrai ma con la Luna Nera sono guai”, con questa presentazione, iniziava uno dei programmi della Rai più belli e più seguiti di sempre, stiamo parlando di Luna Park, andato in onda dal 1994 al 1997. Nello show, c’era un momento particolare del gioco, sempre presente in tutte le edizioni, stiamo parlando della manche Stregati dalla Luna.

La vita di Cloris Brosca

Cloris Brosca, nata nel 1957 a Napoli, è un’attrice e un personaggio televisivo italiano che ha iniziato la sua carriera lavorativa fin da giovanissima. Prima del grande successo ottenuto grazie a Luna Park, Cloris si è buttata a capofitto in parti teatrali, televisivi e cinematografici. Quando ha fatto il provino per la “Zingara” dello show della Rai, stava quasi pensando di abbandonare tutto, come rivelato da lei stessa, poi fortunatamente cambiò idea.

Grazie al suo magnetismo e alla sua simpatia, tutti aspettavano la sua lettura dei Tarocchi molto particolare che faceva proseguire o meno le due squadre del gioco alla fase successiva. Ovviamente quando trovava la “Luna Nera” tutto era finito e la “palla” passava alla squadra avversaria. Ma ovviamente la Brosca non è stata famosa solo per Luna Park o per i due spin-off usciti in seguito, ma ha anche partecipato a programmi televisivi quali Colorado, I fatti vostri, Citofonare Rai 2 o a film quali Te lo leggo negli occhi, Prova a volare, Caos calmo e così via.

Com’è oggi Cloris Brosca?

Vi ricordate di Cloris Brosca, alias la “Zingara” della Luna Nera? Oggi è irriconoscibile, ma sempre bellissima e simpaticissima. La Brosca da quello che si può vedere sul suo profilo Facebook, sta continuando la sua carriera teatrale e “bazzica” qua e là tra i vari programmi televisivi.

La nostra “Zingara” preferita, continua ad avere successo non solo nella sua vita lavorativa, ma anche in quella privata, in quanto è felicemente sposata da più di vent’anni con suo marito Fabrizio, con il quale ha avuto due figli, Guenda e Gianamadeo.