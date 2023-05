Federica Panicucci, la situazione è gravissima | Purtroppo non c’è altro da fare

Situazione gravissima per Federica Panicucci, purtroppo non c’è altro da fare, lei ha resistito finché ha potuta e ce l’ha messa veramente tutta per sanare la situazione ma purtroppo si arriva ad un momento in cui semplicemente bisogna arrendersi.

Federica Panicucci sta vivendo una situazione veramente gravissima, purtroppo questo dramma è successo anche ad altri prima di lei, non c’è altro da fare se non quello di arrendersi e smettere di lottare. Lei sa di aver fatto tutto quello che ha potuto, ma quando gli eventi non sono più sotto il nostro dominio, è inutile cercare di sanare qualcosa che non può essere sanato.

La Panicucci, deve semplicemente arrendersi agli eventi e digerire la situazione. Una frase che ricorre molto sui social è: “Se devi forzarlo, non è la tua taglia” e questo detto vale in ogni scenario della tua vita, da quello emotivo, a quello lavorativo, di amicizia e così via.

Federica Panicucci, la sua vita

Federica Panicucci è la famosa conduttrice radiofonica e televisiva, nonché ex showgirl italiana, nata nel 1967 a Cecina, la quale raggiunse il successo negli anni ’90, soprattutto per la conduzione del Festivalbar. Da quel momento non si è più fermata, conducendo diversi programmi di successo, passando da un’emittente televisiva all’altra.

Da anni conduce Mattino Cinque per casa Mediaset, per non parlare del suo appuntamento fisso del 31 dicembre, con lo show del Capodanno, di cui ormai è una habitué. La Panicucci è’ stata sposata dal 1995 al 2015 con Mario Fargetta, dal quale ha avuto due figli. Dopo il divorzio, la conduttrice ha ritrovato l’amore con Marco Bacini, con il quale convive tutt’ora.

Il momento critico di Federica Panicucci

Federica Panicucci, sta vivendo un momento molto difficile, la situazione è gravissima e purtroppo pare non ci sia più niente da fare. La conduttrice non è abituata a non avere successo, eppure l’attuale programma che sta conducendo, Back to school, non sta avendo affatto i risultati sperati. Dagli ultimi dati dello share, pare che la trasmissione sia un mezzo flop, la Panicucci ce la sta mettendo tutta nel suo lavoro, ma pare che questa edizione stenti a decollare.

Secondo i dati del prime time di giovedì 4 maggio 2023, raccolti da Gossipetv.com, la Panicucci è stata letteralmente asfaltata dalla fiction della Rai, Un passo dal cielo 7, la quale è stata vista da 3.841.000 spettatori, guadagnando uno share del 22.1%. Back to school condotto da Federica Panicucci è stato guardato da 743.000 spettatori, facendo guadagnare a Mediaset uno share del 5.2%.

Il dato grave è che Back to school condotto dalla Panicucci, secondo la classifica dello share è arrivato addirittura quarto, in quanto prima di lei hanno guadagnato più punti, La matassa trasmesso su canale 5. il quale ha guadagnato uno share dell’11.2% e da Il giorno sbagliato su Rai 2, totalizzando uno share del 5.2%. Cosa deciderà Mediaset in merito al suo programma flop non c’è dato ancora saperlo, restate con noi per altre news.