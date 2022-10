Chat privata tra la mamma della Lamborghini e Marco Bellavia: Italia in lacrime

Neppure la madre di Ginevra Lamborghini s’è risparmiata, seppur dimostrandosi solidale, nella faccenda Bellavia. E ora pare che i due sembra che si siano sentiti via messaggi…

La mamma di Ginevra Lamborghini anche oggi è tornata su Twitter e dopo aver pubblicato una citazione di Giorgio Faletti (“Il perdono è per chi si pente, il perdono è per chi cerca di riparare al male che ha fatto“), ha condiviso – e poi rimosso – il messaggio privato che ha inviato su Instagram a Marco Bellavia. I telespettatori non se l’aspettavano!

“Buongiorno Marco, sono la mamma di Ginevra. Vorrei esprimere il mio più grande dispiacere per tutto quello che ha subito e per le brutte parole dette da mia figlia. Non doveva succedere, mi dispiace tanto e le chiedo scusa dal profondo del mio cuore. Mi auguro che lei possa vivere sereno circondato dalle persone che gli vogliono bene e dal amore di suo figlio. Un abbraccio, Luisa“, è stato questo l’accorato messaggio inviato via Social dalla mamma di Ginevra, nonché della ben più famosa Elettra, al mental coach, da pochissimi giorni uscito di sua spontanea volontà dalla settima edizione del Grande Fratello Vip.

Il mistero del post cancellato

Peccato che poi ben presto tutto questo non sia stato più visibile e che ora esistano solo tanti screenshot a documentarlo. Per quale motivo è stato cancellato? E’ stata- forse- la figlia a chiederle alla madre di farsi da parte e di evitare di fare commenti? Non si sa al momento chi o che cosa abbia spinto la donna a cancellarlo ma quel che è certo è che i telespettatori si sono molto incuriositi…

Gli aveva già chiesto scusa

Tuttavia le scuse a Marco Bellavia la mamma di Ginevra Lamborghini gliele aveva già fatte pubblicamente subito dopo la puntata. “Sono la mamma di Ginevra e mi sento in dovere a scrivere questo mio pensiero e riflessione. Non riesco a rimanere indifferente e tranquilla dopo quello che è andato in onda ieri sera. Ho visto la disperazione di un uomo incompreso e solo… è stato emarginato dal gruppo ed ignorato da quelli che avrebbero dovuto dare il loro sostegno professionale. Perché non hanno agito prima? Perché hanno permesso che si arrivasse a tanto? Vorrei esprimere il mio grande dispiacere al sig. Marco Bellavia e chiedergli scusa personalmente“, queste le sue prime parole che avevano colpito il vasto popolo del Web che – però- trattandosi della mamma di Ginevra che non è stata molto carina con l’ex di Paola Barale, ha comunque avuto da criticare.

A questo punto in molti si staranno chiedendo quale sarà la prossima mossa e la reazione dell’ ex conduttore di Bim Bum Bam? Vorrà risponderle qualcosa? Lo farà privatamente o pubblicamente? E intanto il pubblico si augura dal profondo del cuore che anche tanta altre persone vogliano scusarsi con lui ma solo se veramente pentite di quello che gli hanno detto di tanto perfido, cattivo e offensivo.