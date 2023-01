Back to Black: Marisa Abela sarà Amy Winehouse | Cosa ne pensa il padre della cantante

Il padre di Amy Winehouse ha difeso la scelta di Marisa Abela come attrice interprete della figlia. Back to Black sarà il film biografico dell’artista: “E’ un’ottima scelta”.

Il padre della cantante Amy Winehouse ha sostenuto pubblicamente la decisione di scritturare per la biopic della figlia, Marisa Abela, come protagonista nel film biografico dell’artista Back to Black. La scelta di Marisa Abela infatti ai più era risultata controversa e aveva causato non poche polemiche tra i fan della cantante, che si sono scagliati contro la scelta di casting dello studio.

Amy Winehouse è un’icona della musica, diventata leggenda grazie all’album discografico che porta il nome del film. La cantante è scomparsa a soli 27 anni, nel 2011, a causa di problemi legati alla sua tossicodipendenza da droga, alcol e disturbi alimentari.

Come si vede dagli ultimi video legati all’artista, Amy Winehouse durante gli ultimi concerti, risultava sfigurata, sfatta e molto malandata e di conseguenza i fan della cantante sostengono che l’attrice, Marisa Abela non sia la scelta giusta per un ruolo così importante e che non le somigli affatto.

Il film sarà diretto da Sam Taylor-Johnson e dovrebbe uscire nel 2023 negli Stati Uniti in una data ancora da precisarsi. Sarà un film- documentario dedicato alla vita e alla carriera della cantante inglese Amy Winehouse.

Le polemiche per Back to Black

A causa delle numerose polemiche e campagne d’azione contro la scelta del casting della regista Sam Taylor- Johnson, famosa per aver girato il film Nowhere boy, dedicato all’adolescenza del celebre cantante John Lennon, il padre di Amy Winehouse ha deciso di prendere posizione al riguardo.

Mike Winehouse, il padre di Amy, ha infatti dichiarato pubblicamente che: “Marisa è un’ottima scelta per il ruolo, anche se esteticamente non è uguale ad Amy”. La risposta della regista a tal proprosito, non si è fatta attendere e ha infatti detto: “Sarà un film che tutti noi adoreremo, proprio come adoriamo Amy ancora oggi”.

Nel 2018 era stato annunciato che gli eredi di Amy Winehouse avessero firmato un accordo per realizzare un film biografico della cantante. La pellicola di Back to Black approfondirà e farà chiarezza sulla vita e la carriera della star, raccontandola così come è stata: dai suoi inizi come musicista jazz londinese, alla fama mondiale che Amy si è conquistata tramite i singoli di successo come Rehab e Back to Black.