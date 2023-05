Noemi su Chiara Iezzi: “prima disprezza e poi compra”

Criticata aspramente la collaborazione tra Noemi e Chiara Iezzi, gli utenti si inalberano, prima l’ha criticata e poi ci duetta insieme. Cosa sarà cambiato dal suo precedente giudizio? Purtroppo per loro, il popolo web non dimentica, neanche gli eventi passati.

Il ritorno di Paola & Chiara è stato un tuffo nel passato per molti, quelli della mia generazione se le ricordano bene le loro canzoni. Hanno portato uno scossone nel mondo musicale, quando sono tornate sul palco. Essendo il “fenomeno” del momento, è ovvio che le collaborazioni con loro non mancano, perfino una delle “rosse” della musica si è fatta avanti. Noemi infatti duetterà con le sorelle Paola e Chiara Iezzi in un nuovo progetto musicale.

Questa sua scelta però se è stata apprezzata da molti, ha suscitato indignazione in altri, in quanto in passato la stessa Noemi non si era comportata proprio benissimo con Chiara Iezzi e molti questo episodio se lo sono ricordati. Per questo non hanno nascosto la loro perplessità in questo nuovo cambio di rotta. Ma cosa sarà successo di così tanto grave da far insorgere il popolo web?

Il ritorno di Paola & Chiara

Il dinamico duo Paola & Chiara che ha fatto cantare più di una generazione alla fine degli anni ’90, era composto dalle sorelle Paola e Chiara Iezzi. Le due cantanti, dopo una gavetta come coriste per gli 883, ottengono qualche anno dopo il loro posto davanti ai riflettori, iniziando a cantare brani divenuti dei veri e propri tormentoni come per esempio Amici come prima, Per te, A modo mio, Furore, Vamos a bailar e così via.

Rimasero in attività, tra alti e bassi fino al 2013, quando sciolsero il gruppo, decidendo di intraprendere entrambe la strada da soliste. Dopo 10 anni di assenza, hanno fatto dietro front e sono tornate alle origini, diciamo così, prima tornando in veste di coriste per Max Pezzali e poi ritornando a Sanremo 2023, dove nel 1997 vinsero proprio nella categoria di nuove proposte. Al Festival hanno così presentato il loro nuovo brano che le ha riportate alla ribalta, Per sempre.

NO IO NON RICORDAVO QUESTA COSAAA pic.twitter.com/82lpWequ0u — cristian (@mariahshoney_) May 4, 2023

Noemi fortemente criticata

Noemi ha comunicato che canterà insieme a Paola & Chiara il brano A modo mio. Questa comunicazione ha diviso letteralmente i followers di tutte le cantanti, in quanto se una parte è stata felice di questa featuring, altri l’hanno criticata aspramente, in quanto a detta loro “prima disprezza e poi compra”. Cos’è successo direte voi?

Per chi non avesse seguito il programma, nel 2015 Chiara Iezzi partecipò a The Voice in veste di concorrente, se J-Ax rimase immediatamente estasiato dalla sua voce e si girò immediatamente con la poltroncina come di rito per il talent, Noemi, in veste di giudice, fece diverse smorfie sentendo la voce della Iezzi. Dopo averla criticata con il pubblico, non si girò nemmeno, non considerandola all’altezza.

Per questo i fan oggi si ribellano, criticando la rossa del rock, cercando spiegazioni sul perché la sua opinione è cambiata nel giro di pochi anni. Ecco cos’ha scritto un utente in merito: “E pensare che quando Chiara ha partecipato a The Voice, Noemi aveva fatto un gesto come per dire che canta nasale. Insomma, non si era girata. Ora ci duetta…”.