Dramma Rai, dopo il tumore la toccante confessione: “Non faccio altro che…”

La toccante confessione del tumore che ha scioccato tutti i suoi fan, dramma in casa Rai, una sfortuna che ha colpito il noto personaggio, non smette di fare l’unica cosa che gli ha dato speranza.

Dramma Rai, quella toccante confessione ha lasciato tutti senza parole. Il tumore del noto personaggio che nessuno si sarebbe mai aspettato, anche perché non ha mai smesso di lavorare, quindi nessuno l’aveva capito.

I tumori sono ancora la piaga della Società, in quanto non esiste ancora una cura. La chemioterapia per alcuni funziona per altri no, tutto dipende dalla gravità del “brutto male”, la tempistica della diagnosi, la posizione, ecc. insomma sono molti i fattori in ballo che determinano o meno la guarigione totale. Speriamo che la scienza prima o poi possa trovare una cura definitiva, ad una malattia che ancora miete troppe vittime, anche se i tassi di mortalità sono in leggera diminuzione.

Il dramma del noto personaggio Rai

Prima di svelarvi il nome del noto personaggio Rai, affetto da un terribile tumore, vogliamo raccontarvi un po’ di lui. L’uomo è nato nel 1956 a Napoli e non è soltanto famoso per quel ruolo storico che interpreta dal 1996, ma anche per altri lavoro. È un attore non solo di televisione, ma anche di teatro, cinema e cabaret. Per anni ha avuto anche una compagnia teatrale tutta sua, per non parlare della sua veste in versione di autore di programmi televisivi quali L’occhio sul teatro, A livello di Domenica, L’ora legale e così via.

Ha scritto anche un ricettario dei piatti napoletani maggiormente preparati nella sua famiglia, che ha raggiunto un alto interesse. È sposato e ha due figli che adora, come lui stesso aveva dichiarato quando gli avevano chiesto quale fosse stata la sua gioia più grande, aveva risposto: “La nascita dei miei figli: mi ha cambiato e mi ha fatto capire che la vita non è solo un gioco”.

L’identità del noto attore Rai

Chi è il noto attore Rai che ha scioccato tutti con la sua confessione drammatica sul tumore che l’ha colpito? Stiamo parlando dello storico attore della soap opera, Un posto al sole, Patrizio Rispo. Il noto personaggio ha raccontato dei due tumori che l’hanno colpito, di cui uno alla prostata. A volte il destino agisce veramente per vie misteriose, Rispo ha scoperto di essere malato durante lo spot che ha girato sulla prevenzione proprio sul cancro.

Ecco che cosa ha dichiarato Patrizio Rispo in merito: “…Ho avuto due tumori che ho tolto proprio giorni fa. Ho convissuto bene con la malattia, perché temevo di più le conseguenze dell’operazione. E la mia attesa vigile ha consentito alla ricerca di fare importanti passi avanti…”.

Infine ha parlato della battaglia di prevenzione che ha deciso di portare avanti vista la sua fortuna, in quanto fortunatamente guarito: “…Non faccio altro che sostenere campagne di prevenzione perché sono l’unica grande difesa dalle malattie, come dimostra quel che è successo a me. Ma la prima medicina è nella testa”.